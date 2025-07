Sheinbaum inaugura sala de hemodiálisis en Villahermosa y anuncia inversión de 2 mil mdp en salud de Tabasco

Desde Tabasco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la ampliación de la sala de hemodiálisis en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar “Dr. Juan Graham Casasús” de Villahermosa y anunció una inversión adicional de 2 mil millones de pesos (mdp) para fortalecer el sistema de salud en esta entidad.

“El día de hoy me vengo a comprometer con ustedes que los siguientes dos a tres años vamos a hacer una inversión de 2 mil millones de pesos para el estado de Tabasco para el sistema de salud del IMSS Bienestar. Lo que haga falta, cuando hay honestidad, trabajo, no se acepta la corrupción, alcanzan los recursos para el pueblo de México, así que no le va a faltar nada a Tabasco”, informó.

Detalló que esta inversión se usará inicialmente para la rehabilitación de todos los quirófanos de la entidad, adquisición de equipamiento, contratación de especialistas médicos y regularización de los contratos del personal de la salud.

Este hospital es la unidad más resolutiva de la entidad, ya que atiende a un millón 557 mil personas sin seguridad social de Tabasco y el norte de Chiapas, y con la ampliación de la nueva sala de hemodiálisis, que tuvo una inversión de 94 mdp, pasó de tener 24 a 41 sillones ambulatorios para pacientes con insuficiencia renal crónica.

Claudia Sheinbaum en la inauguración del área de hemodiálisis del Hospital IMSS Bienestar de Villahermosa. ı Foto: Presidencia

La presidenta destacó acciones adicionales para Tabasco, como la construcción de la carretera del Golfo de México, que busca conectar el sureste mexicano con Tamaulipas; la carretera Macuspana-Escárcega; y la ampliación del Tren Interoceánico con la estación Chontalpa a Dos Bocas.

Adicionalmente, resaltó el apoyo a través del programa Alimentación para el Bienestar, que busca comprar el cacao a las productoras y los productores de Tabasco y comercializarlo como Chocolate Bienestar en las Tiendas Bienestar de todo el país.

