Gerardo Fernández Noroña reconoce desgaste de Adán Augusto por caso Bermúdez

Las acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez de presuntos nexos con el grupo criminal de La Barredora, por supuesto que “hacen mella” en Adán Augusto López Hernández porque “no es de hule”, sin embargo, no va a dejar la coordinación de Morena en el Senado, pues no hay una sola prueba de su responsabilidad en ese caso.

Así lo afirmó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, quien responsabilizó a los partidos de oposición de una campaña contra el exsecretario de Gobernación para quitarlo de la coordinación de Morena, el cual, dijo, es un buen operador político.

“Adán Augusto es un gran operador político y está haciendo su tarea y la va a seguir haciendo, a menos que salieran evidencias contundentes en su contra, que yo, en este momento, no las veo. Entonces, por qué va a dejar la coordinación, no se conforman con que yo salga de la presidencia de la Mesa Directiva, sino además quiere la coordinación del grupo parlamentario. Me refiero a la derecha.

“Pues no, eso no va a suceder, o sea eso no quiere decir que no le haga mella, ni que fuera de hule. Claro que estas campañas de golpeteo sí son muy desagradables, ¡claro que te desgastan! Por supuesto que tensan las cosas, uno es ser humano”, expuso en conferencia de prensa.

Fernández Noroña reprochó, de nuevo, a los medios de comunicación por llevar una responsabilidad jurídica al terreno de lo político, juzgándolo, añadió, sin ninguna prueba, es decir, una campaña de linchamiento.

Mencionó que los medios han estado manejando una responsabilidad jurídica, quieren removerlo del cargo, llevarlo a juicio, juzgarlo y sentenciarlo sin una sola prueba, lo cual no es aceptable, enfatizó.

El senador morenista agregó que “si un funcionario tuyo se equivoca, tú vas a tener que cargar con parte de la responsabilidad política; una responsabilidad penal es harina de otro costal, ahí tiene que haber pruebas en tu contra, de conocimiento, de culpa, mínimo de conocimiento, ni se diga si hubo elementos de complicidad y connivencia.

“Si él no está preso, confeso y sentenciado, o sea falta un rato para que esto suceda con este otro funcionario y para que haya verdaderos elementos para saber si hay una responsabilidad no política sino jurídica del compañero Adán Augusto López Hernández. Yo creo que están haciendo un linchamiento evidente”, expuso.

