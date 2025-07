Narcoliga de Bermúdez trae división a su partido

La presunta vinculación criminal de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, generó una división de posturas en el interior de Morena, frente a la cual la presidenta nacional de ese partido, Luisa María Alcalde, subrayó que no se va a proteger a nadie, pero recalcó que son las autoridades las que deben determinar con pruebas las responsabilidades.

En su mensaje al arranque de la sesión del Consejo Nacional partidista, la dirigente guinda acusó que la oposición es la que ha buscado difundir el discurso de que en Morena son “iguales” a otras figuras políticas cuestionables, lo cual negó al asegurar que desde la fundación del movimiento de la 4T se han denunciado los pactos de impunidad y las redes “mafiosas que durante décadas operaron desde el poder”.

El Dato: gobernantes y legisladores del CEN de Morena evitaron opinar sobre el senador Adan Augusto López durante su llegada al hotel Barceló de la Ciudad de México.

“Morena no protege a persona alguna, sea militante o no, e incurra en actos de corrupción o que traicionen los principios que dan vida a nuestro movimiento. Nuestra vida es clara, la verdad y la justicia. Tenemos el compromiso entero y firme de combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo”, señaló.

Sin mencionar directamente el caso Bermúdez Requena, mencionó que las autoridades son quienes tienen la responsabilidad de investigar el caso.

“Todo aquel que se desvíe de esos principios debe responder por sus actos y, si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad”, afirmó.

En una sesión en la que lo mismo hubo griterío y apoyo para el senador y exgobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández —en cuyo gobierno estatal colaboró Bermúdez Requena—, y quienes se mostraron indiferentes o distantes, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, acusó que hay “voces” que buscan “fabricar infundios” al movimiento para crear crisis artificiales en su partido. No obstante, reconoció que hay fricciones internas en Morena, causadas por algunos de sus mismos integrantes y pidió diálogo interno.

“Están tratando de aprovechar cualquier rendija que abra una diferencia interna para convertirla en una crisis. A la hora de generar un conflicto, piensen siempre en las consecuencias y en todos aquellos que malsanamente van a aprovechar esa oportunidad para generarnos una crisis, así sea artificial”, enfatizó

En medio de su discurso, al hacer mención de López Hernández, algunos asistentes alzaron la voz para exclamar: “¡No estás solo!”.

A su llegada al hotel, legisladores y otros integrantes del morenismo se pronunciaron por no especular y, aunque algunos expresaron respaldo al senador, coincidieron en que las indagatorias deben tener el mayor alcance posible para esclarecer el caso.

Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, negó que este caso pueda compararse con lo que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón y quien entonces fue su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hoy sentenciado en EU por sus participaciones con el crimen organizado.

—¿Hay calidad moral cuando, desde diversas voces, el expresidente López Obrador señaló a Genaro García Luna y que Felipe Calderón no podría no saber de ese tema?— se le preguntó.

“Hay dos temas distintos completamente. Cuando Felipe Calderón fue presidente, tuvo dos avisos de primer nivel: el subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles, se reunió con él en Los Pinos, con (Juan Camilo) Mouriño (secretario de Gobernación calderonista), y le dijo: ‘señor presidente, Genaro García Luna está vinculado con el Cártel de Sinaloa’. Felipe Calderón pidió información, se le entregaron dos informes. Posteriormente, el comisario de la Policía Federal también le presentó dos cartas donde decía: ‘está vinculado directamente con el Cártel de Sinaloa’”, expresó.

En ese sentido recalcó que las investigaciones habrán de llegar hasta donde topen. “La primera es, si hay siempre un cuestionamiento, debe de investigarse. Hasta donde llegue, debe de investigarse. Sin importar qué persona es, quién es, qué papel juega, debe de investigarse”, concluyó Arturo Ávila.

La diputada Dolores Padierna también mencionó que las investigaciones ya se están realizando y debe aclararse la situación, pues en su consideración esto sí representa una mancha para Morena.

“Sí, (Adán) dio un mensaje a la sociedad, una carta que le escribió, y yo creo que sí efectivamente se daña al partido. El partido es un instrumento político que tenemos que cuidar como la niña de nuestros ojos. Se ha destacado por su honestidad, por su servicio al pueblo, como debemos ser todos los servidores públicos”, señaló Padierna.

Al término del evento, Ramiro López Beltrán, secretario de Gobierno de Tabasco, aseguró que no se encubre a nadie y quien haya incurrido en alguna falta, será procesado.

“Adán ya hizo un planteamiento el día de ayer. Vamos a esperar a ver qué resuelven las autoridades… No hay impunidad en Morena, no lo afecta porque no estamos tapando a nadie, aquí no hay impunidad. El que haga algo indebido, va a ser enjuiciado”, declaró.

En Morena se discute la creación de un comité de evaluación nacional para el proceso de selección de candidatos, con el objetivo de garantizar la transparencia y apego a los principios del partido y garantizar que los perfiles se apeguen a los estatutos aunque provengan de otros partidos.