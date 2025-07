Chocan oposición y la 4T por caso Tabasco

En la sesión de ayer de la Comisión Permanente, el tema de Hernán Bermúdez Requena no pasó desapercibido. Aunque el oficialismo no permitió que formara parte de la agenda política, la oposición no dejó pasar la oportunidad de cuestionar al senador de Morena, Adán Augusto López, por las actividades irregulares de su secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco.

Carolina Viggiano, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que los presuntos vínculos de corrupción de Bermúdez Requena con “La Barrenadora” compromete la credibilidad de Morena, sin embargo, evitó emitir una opinión directa sobre el futuro político de Adán Augusto López Hernández y aseguró que “es un asunto de su bancada. Tendrán que ser congruentes con sus principios”.

El coordinador @adan_augusto, ha ingresado al salón de sesiones del @senadomexicano. Se prevé que en el debate de la Comisión Permanente se aborde el escándalo que arrastra por los vínculos con el narcotráfico de Hernán Bermúdez, su jefe de Seguridad cuando gobernó Tabasco.

Desde el Partido Acción Nacional (PAN) la vicecoordinadora de la bancada Mayuli Latifa Martínez reiteró que su partido ya se ha pronunciado en múltiples ocasiones haciendo énfasis en que este caso se investigue y se llegue “hasta las últimas consecuencias”; además de que criticó que en Morena “se hagan de la vista gorda”.

“Hemos escuchado planteamientos que no son creíbles”, dijo, al considerar inverosímil que el ahora presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta no conociera los vínculos de su exsecretario con los del grupo criminal La Barredora.

En ese sentido, cuestionó su permanencia como presidente de la Junta de Coordinación Política: “Los funcionarios públicos estamos al escrutinio… le tocará a él asumir lo que corresponda en lo jurídico y lo político”.

También evidenció que la discusión del tema fue negada por decisión de la mayoría oficialista. “Ellos traen su agenda. Como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, planteamos que haya un punto sobre el tema de seguridad pública en México y el voto pues fue en contra, nos ‘mayoritearon’, no quieren que se hable de eso en el Senado”, dijo a medios.

Desde el oficialismo, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Permanente rechazó categóricamente que exista algún procedimiento legal o responsabilidad directa que justifique una sanción contra Adán Augusto López Hernández.

Aseguró que la oposición busca “echarlo a los leones, quisiera hacerlo cachitos, pero yo creo que la oposición tiene una cola larga, larga, larga, larga, que hoy, como insisten en debatir, seguramente saldrá”, aseveró.

Respecto al exsecretario Hernán Bermúdez, el legislador señaló que todas las imputaciones apuntan directamente a él, quien se encuentra prófugo de la justicia y recientemente solicitó un amparo que le fue negado.

“Yo creo que lo mejor sería hacer frente, porque de cualquier manera lo van a detener. Está alargando su agonía”, dijo, al tiempo que consideró que sus declaraciones podrían aportar elementos para determinar si existen otras responsabilidades.

Sobre si Adán Augusto debería separarse del cargo mientras se desarrollan las investigaciones, Fernández Noroña fue enfático: “¿Por qué? Ustedes insisten en defenestrar a Adán Augusto de gratis. No hay pacto de complicidad con nadie, pero tampoco vamos a convalidar una campaña de linchamiento”.

Por su parte, el diputado morenista Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, admitió que los gobernadores pueden equivocarse en los nombramientos.

“Yo como gobernador cometí muchos errores en nombramientos que hice. Yo creo que nadie, ningún gobernador ni ningún titular de ejecutivo, está exento de equivocarse al designar algún colaborador. Ese es un tema político y se tiene que enfrentar políticamente. Y otro es el tema técnico-jurídico, que es la investigación que tiene que hacer, en este caso, la Fiscalía General de la República”, dijo.

Godoy defendió que se deslinden responsabilidades tras una investigación “técnico-jurídica” y negó que automáticamente se pueda vincular a otros morenistas: “No se puede generalizar… como en el caso del Cártel Inmobiliario no se vinculó directamente a Jorge Romero, lo mismo aplica aquí”.

Manuel Ladrón de Guevara, senador de Morena, rechazó que Adán Augusto López Hernández esté siendo encubierto por sus presuntos nexos con Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, identificado como líder del grupo criminal “La Barredora”.

Defendió la apertura del partido a que las investigaciones avancen, al contrastar el caso con el de Genaro García Luna: “No somos iguales, porque mientras al otro sí se le encubrió, aquí hay disposición a que se investigue”, sostuvo.

Aunque rechazó que haya redes de complicidad dentro del grupo parlamentario de Morena, reconoció que el caso genera un “zangoloteo” que impacta al movimiento en su conjunto: “Las intenciones son más de afectación al movimiento que a la figura del coordinador”, dijo.

No obstante, pidió una investigación “íntegra y exhaustiva” y exhortó directamente a Bermúdez Requena a entregarse: “El que nada debe, nada teme… si fuese un auténtico militante, debería entregarse”.

