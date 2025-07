Política de Trump abate cruces a 6% y detona capturas sin antecedentes 1,235%

Por miedo a las políticas restrictivas y sancionatorias del Gobierno de Donald Trump, las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos en lo que va del año han caído a mínimos no registrados al menos desde los incrementos de los flujos vistos desde el 2022, respecto de los cuales la baja es del 94 por ciento.

No obstante, las capturas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realiza en el resto del territorio de ese país, producto de las redadas, se incrementaron 45.5 por ciento desde que Donald Trump llegó a la presidencia por segunda vez, aunque resalta que los arrestos de personas sin antecedentes penales, específicamente, se dispararon 13 veces, pues la cantidad de detenidos sin cuentas pendientes con la justicia subió de mil 043 en promedio en enero pasado, a 13 mil 925 en julio, un incremento de mil 235 por ciento.

El Dato: El jueves la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Donald Trump ha cumplido en tiempo récord su promesa de terminar con la migración ilegal.

La coordinadora de la organización Agenda Migrante, Eunice Rendón, descartó que la reducción de la movilidad humana en condiciones de irregularidad hacia aquel país se deba necesariamente al funcionamiento de las políticas por atender las razones que los llevan a salir de sus países, sino más bien al temor que han generado las distintas políticas antimigratorias echadas a andar por Donald Trump.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), de enero a junio de este año iban 67 mil 809 personas detenidas en la franja divisoria con México, lo cual significa una reducción del 94 por ciento en comparación con el millón 138 mil 501 registrado durante el primer semestre del 2022.

Desde dicho año, la tendencia en las capturas de migrantes ha ido a la baja, pero es en este 2025 cuando se observan las cifras más bajas. En el 2023 fueron 878 mil 547 y en 2024, 732 mil 661.

Manifestantes sostienen una bandera de México frente a agentes federales durante una redada en Camarillo, California, el pasado 10 de julio. Foto›AP

“El tema de las redadas está haciendo que estos flujos sean más pequeños, pero no sólo eso: también están generando más autodeportaciones, que más gente no vaya a trabajar, que si vas a tu cita para firmar, te agarran, y es que están agarrando gente hasta turista. Responde al tema del miedo porque, al final, las causas siguen ahí igualitas. Ésas no se han modificado en nada”, dijo Rendón Cárdenas a La Razón.

En las redes y grupos de apoyo que han creado migrantes que viven en Estados Unidos abunda la incertidumbre. Una mujer de nombre reservado relató que al acudir a su cita le fue colocado un grillete. Dijo que esta medida de monitoreo que se les hace por protocolo termina en redadas u operativos en los lugares donde se encuentran y terminan por ser capturados los migrantes.

En este contexto, la coordinadora de Agenda Migrante advirtió que en los próximos dos años podría verse una reconfiguración del fenómeno migratorio, en donde las personas que salen de sus países en busca de mejores oportunidades cambiarán su objetivo y, en lugar de querer llegar hasta Estados Unidos, vean como otras opciones a Europa e incluso Chile, Costa Rica y México, el cual podría pasar de ser un país de tránsito a uno receptor, como asegura que ya se comienza a ver.

“Yo no lo llamaré sueño. Yo creo que se advertirá a México como una segunda opción, porque no tienes de otra ahora que Estados Unidos se cierra. Es muy atractivo también, porque dicen: ‘Bueno, vamos a México y ya cuando se vaya Trump igual vamos a Estados Unidos’; entonces, también en términos geográficos se vuelve atractivo”, explicó.

Luego de los resultados de reducción de los flujos migratorios reportados por las agencias estadounidenses, el embajador de ese país en México, Ronald Johnson, destacó que se lograron gracias a la cooperación y coordinación entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Mediante su cuenta de X, el representante diplomático estadounidense hizo un reconocimiento al CBP y a las agencias de seguridad por los resultados históricos que han reportado: cruces mínimos, cero liberaciones por segundo mes consecutivo y decomisos importantes de droga.

“Gracias al liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y a la coordinación, cooperación y colaboración con el equipo de la Presidenta @Claudiashein, los resultados son reales”, escribió.

Ron Vitiello, asesor principal de CBP, anunció que se contratarán tres mil nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, además de cinco mil más para Aduanas y Protección Fronteriza.

Informó que el número promedio de arrestos fronterizo cayó a 130 por día, como parte del denominado big beautiful bill (gran y hermoso proyecto de ley) y las órdenes ejecutivas del presidente Trump, así como la cooperación con las fuerzas armadas en bases militares cercanas a la frontera.

“También permite a la Patrulla Fronteriza acusar de delito federal la entrada ilegal, pero también la entrada en una base militar señalizada y notificada, por lo que las personas que cruzan al país lo hacen al mismo tiempo que a una zona militar, lo que las hace susceptibles de ser procesadas con mayor severidad”, explicó Vitiello.

Recordó que el pasado lunes por la noche intentaron cruzar a EU, desde México, al menos unas 121 personas, y fueron detenidas por la CBP: “Muchas de ellas serán procesadas a nivel federal por el delito de entrar ilegalmente y todas serán devueltas con bastante rapidez”.

Mínimos históricos ı Foto: Imagen: La Razón de México

Exige México entrega de 14 paisanos en ‘Alcatraz’

› Por Y. Bonilla y S. Ramírez

El Gobierno de México exigió a Estados Unidos deportar de inmediato a los 14 mexicanos que se encuentran detenidos en el centro de internamiento Alcatraz de Caimanes, sitio a donde se lleva a las personas detenidas durante las redadas contra migrantes.

Ayer, la organización Human Rights Watch (HRW) alertó que los migrantes están enfrentando condiciones degradantes, deshumanizantes y violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos en ese y otros centros de detención.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que ya se ha enviado una nota diplomática para exigir la deportación inmediata de los connacionales.

Además, el consulado ya se encuentra evaluando la situación para determinar si ha habido violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas.

El Dato: El número de procedimiento migratorio es un identificador único asignado por el gobierno de EU a extranjeros que interactúan con el sistema de inmigración.

Como parte de esta situación, el cónsul general de México en Orlando, Florida, Juan Sabines Guerrero, denunció que hay irregularidades en la aprehensión de los hermanos mexicanos Carlos y Alejandro González, en el centro de detención migratorio Everglades o Alcatraz de Caimanes.

A través de sus redes sociales, el diplomático explicó que los connacionales se encuentran en una instalación estatal y no en un centro federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), ni tampoco les han asignado el número de procedimiento migratorio (Alien).

“La prisión donde se encuentran no pertenece al gobierno federal (ICE), sino al estado de Florida, por lo que aún no cuentan con número de ‘alien’ ni de caso, impidiéndoles el acceso a una defensa adecuada y a un juicio justo”, manifestó.

Ante la situación, el exgobernador de Chiapas adelantó que recomendará a las autoridades del gobierno de México considerar la emisión de una alerta de viaje para turistas mexicanos a Orlando.

Sabines destacó que se reunió con Martín González, padre de Carlos y Alejandro, a quien le explicó la situación jurídica de sus hijos, además de que, expuso, se trató de un arresto irregular.

De izq. a der.: Juan Sabines y José Martín González, ayer, en el consulado de Florida. Foto›Especial

“Su hijo Carlos se encontraba de vacaciones con visa de turista vigente tras el fallecimiento de su madre; Alejandro está casado con una ciudadana estadounidense”, explicó Sabines Guerrero.

Refirió que el caso está en manos de la abogada Andrea Reyes, representante de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), que forma parte del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas, a través de Asesorías Legales Externas (PALE), implementado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para apoyar a los connacionales en EU.

“Exigimos el acceso inmediato de su abogada y, por las condiciones observadas, sugeriré a las autoridades mexicanas considerar la emisión de una alerta de viaje para turistas mexicanos a Orlando”, señaló.

Carlos y Alejandro González fueron trasladados a la prisión ubicada en la zona pantanosa de Everglades, rodeada de caimanes y serpientes venenosas, el 3 de julio pasado, después de que la policía estadounidense los detuviera por una falta de tránsito.

Óscar Alejandro González ı Foto: Especial

Mientras tanto, José Martín González, padre de los mexicanos detenidos en el Alcatraz de Caimanes, aseguró que fue una infracción menor la que cometieron sus hijos y se pagó una fianza en Orlando; no obstante, afirmó, la única razón por la que fueron detenidos es porque son de origen mexicano.

“Suponemos que esa es la razón, porque no son ciudadanos americanos. Los policías tienen que cumplir con una cuota de detenciones diaria y no tienen la capacitación ni el conocimiento para hacer esas labores de ICE, y ese es un problema para todos los turistas tanto mexicanos como extranjeros”, lamentó.

En diversas entrevistas de radio y televisión, refirió que se desconoce bajo qué cargos se encuentran detenidos Carlos y Alejandro, cuyos papeles, aclaró, se encuentran en regla.

Óscar Alejandro González ı Foto: Especial

“Fue una situación menor por la cual se pagó una fianza y, bueno, ya ese cargo quedó eliminado, pero pues decidieron ponerlos en ICE, y ellos no están bajo custodia de ICE, siguen bajo custodia del gobierno de la Florida. ¿Bajo qué cargos los tienen detenidos en este centro de reclusión?, justo es lo que quisiéramos saber”, señaló Martín González.

Legisladores de EU y México cierran filas por migrantes

› Por Sergio Ramírez

Legisladores estadounidenses de origen mexicano de diversos congresos locales en EU realizarán una cumbre binacional con sus pares de México, del 17 al 19 de septiembre próximo, para cerrar filas contra las políticas antimigrantes del presidente Donald Trump.

En tanto, el coordinador de asesores de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, reprobó que el Gobierno estadounidense vulnere los derechos humanos de los mexicanos con las redadas implementadas en varios estados de la Unión Americana, las cuales, dijo, deben cesar.

“Hay una campaña prácticamente de terror contra los migrantes latinos, particularmente los mexicanos; han tomado medidas que son violatorias a los derechos humanos y antihumanas que nosotros señalamos que deben cesar”, dijo.

En conferencia de prensa, anunciaron que la cumbre tendrá lugar en la Ciudad de México, con el propósito de compartir experiencias con los congresistas mexicanos en la defensa de los connacionales ante las redadas ordenadas por Trump contra la migración ilegal.

Jesús Ramírez, vocero presidencial (c.) e integrantes de MAPA, ayer, en conferencia de prensa. Foto›Cuartoscuro

El asambleísta David Álvarez, dijo que “en cada estado podemos pasar leyes que protegen a nuestros migrantes y queremos compartir eso con otros estados, para que todos puedan implementar políticas públicas que eliminen ese temor que, realmente quiero reconocer, existe en mucha gente mexicana que vive en California y en otras partes de Estados Unidos”.

El también presidente del Comité Selecto sobre Asuntos California-México, comentó que en su estado ha habido un impulso muy fuerte de los asambleístas para que se garanticen los derechos de los migrantes y cese el clima de persecución que se ha instalado con las redadas llevadas a cabo por las autoridades migratorias.

“Vamos a ver más propuestas, ya las estamos viendo por parte de los congresistas, y de Washington, donde por fin están presentando propuestas de leyes de cómo proveer a los trabajadores un proceso legal para que no estén viviendo con ese temor (a ser deportados)”, añadió.

Cecilia González, representante del Distrito de Las Vegas ante el Congreso de Nevada, subrayó que, como hija de migrantes, tiene una profunda comprensión de lo que significa la relación entre los dos países y de la importancia que la comunidad mexicana tiene en Estados Unidos.

“En Nevada, hace años, hicimos historia pasando las licencias del conductor para los residentes indocumentados porque creemos que la seguridad pública y la dignidad van mano a mano. Fue una de las primeras señales de que nuestro estado estaba dispuesto a levantarse cuando otros miraban a otro lado”, resaltó.

Tayrin Riojas, cofundadora de Mexican-American Policy Alliance (MAPA), explicó que a la cumbre binacional asistirán legisladores de California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas, Illinois y Nueva York, quienes conversarán entre ellos y con sus pares mexicanos para ahondar en el conocimiento de las dos naciones.

“Hay muchísimos otros líderes locales (que vendrán), porque un líder como el mayor de El Paso, que tienen frontera directa, es completamente diferente a los problemas que tienen Nueva York o, por ejemplo, Texas”, expuso.