Detienen a un líder de La Barredora… y cae sobrino de Bermúdez Requena

Ulises Pinto Madera, alias Pinto, El Mamado o El 88, presuntamente el segundo al mando en el grupo La Barredora, y considerado como uno de los principales generadores de violencia en Tabasco, fue detenido en Jalisco, por autoridades del Gabinete de Seguridad federal.

Según reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la misma acción fue aprehendido Jaime Gómez Delgado, quien realizaba funciones de escolta del capo.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó en sus redes sociales la captura de quien, dijo, tenía orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa y se le relaciona con extorsiones, trasiego de drogas y robo de combustible, además de que está señalado de pactar con otro grupo criminal, por lo que su captura “tendrá un impacto en la disminución de la violencia en la región”.

Según fuentes federales, Pinto Madera estaba considerado como el segundo al mando de La Barredora, un grupo que se creó como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco, bajo el liderazgo de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, exsecretario de Seguridad de esa entidad, quien actualmente se encuentra prófugo.

El Mamado también es señalado como responsable de los disturbios ocurridos la noche del 22 de diciembre de 2023, el llamado “viernes negro” de Tabasco, cuando al menos 15 autos fueron incendiados en diversos puntos y tres reos murieron durante motines en los penales de Villahermosa, Huimanguillo y Comalcalco.

El detenido es identificado como expolicía federal y está considerado como la mano derecha de Bermúdez Requena, de quien fue jefe de escoltas cuando, desde la Policía Estatal, fue creado primero un grupo llamado La Hermandad, que luego cambió su nombre a Cártel Policiaco.

Desde entonces, la agrupación delictiva ha estado relacionada con tráfico de migrantes, distribución de droga, trata de personas y el control del abasto de estupefacientes en antros y bares en Tabasco.

La confrontación entre esta célula criminal y el Cártel del Golfo derivó en una alianza estratégica de los mandos policiacos con el CJNG. Esta relación, sin embargo, provocó una fractura interna en 2023, lo que dio origen a un nuevo grupo delictivo, conocido como La Barredora, encabezado en ese momento por El Abuelo.

Actualmente, ambas facciones se disputan el control del territorio, lo que es clave para fortalecer las operaciones criminales, entre ellas la extorsión, el robo de hidrocarburos, la venta de drogas y el tráfico de migrantes y de armas de fuego.

Los reportes señalan que Ulises “N” acumuló una considerable fortuna gracias a los ingresos generados por el tráfico de migrantes y estupefacientes, la trata de personas y el dominio en el suministro de bebidas alcohólicas en centros nocturnos.

Se tiene conocimiento de que era dueño de diversas propiedades en zonas residenciales de Zapopan y Guadalajara, Jalisco, además de poseer una amplia colección de vehículos de lujo.

Paraguay captura a sobrino de Hernán Bermúdez por apuestas ilegales

› Por Sergio Ramírez

Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, fue detenido este miércoles en Paraguay, por realizar presuntamente apuestas ilegales a través de la empresa Crown City Premium Corporativo, de la que es accionista.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la información en la conferencia matutina; en tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, precisó que esa aprehensión no está relacionada con la investigación en contra de Bermúdez Requena por supuestos nexos con el grupo criminal de La Barredora.

El Dato: un informe de inteligencia federal señala que los hermanos Humberto y Hernán Bermúdez Requena han sido implicados en actividades delictivas desde 1999.

“Confirmamos con la Fiscalía General de la República (FGR) que él (Gerardo Bermúdez) no tenía orden de extradición, es decir, no está relacionado con los delitos por los que estamos buscando a los otros objetivos de La Barredora, incluyendo al objetivo principal (Hernán Bermúdez)”, dijo García Harfuch.

El reporte oficial de la Procuraduría de Paraguay estableció que Bermúdez Arreola realizó “juegos de azar en la modalidad de Apuestas Deportivas a través del sistema online y de seis locales físicos distribuidos dentro del territorio nacional, causando con ello un perjuicio al erario público”.

Derivado de lo anterior, el agente fiscal Marcelo Saldívar presentó una imputación contra el sobrino de Hernán Bermúdez desde abril de este año, la cual fue ratificada por una jueza penal dos meses después, quien giró la orden de arresto domiciliario.

Gerardo Bermúdez Arreola Dónde: Detenido en Paraguay por realizar apuestas clandestinas con casinos y en línea. Nexos: Es sobrino de Hernán Bermúdez, extitular de la SSP de Tabasco. ı Foto: Especial

“La oferta de apuestas deportivas realizadas a través de esta página web vulnera los derechos, garantías constitucionales y legales de los apostadores y la firma adjudicada, lo que, dada la urgencia del caso, hace imperativa la necesidad de proceder al bloqueo de los dominios detallados en el informe del Centro Nacional de Computación”, indicó el reporte de la Procuraduría paraguaya.

Además de Gerardo Bermúdez Arreola, se encuentran imputados por las autoridades el boliviano Erick Fernando Martín Vásquez Loza y el salvadoreño Nasry Gerardo Arguedas Safie.

De acuerdo con una publicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Bermúdez Arreola y Humberto Bermúdez —padre de Hernán Bermúdez Requena— manejan los sitios digitales de apuestas CrownCity y CityBets, pertenecientes a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste SA de CV, empresa que fue constituida en noviembre de 2017, en la notaría de quien un año después se convirtió en el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández.

En octubre de 2024, el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar de Paraguay, Carlos Augusto Liseras Osorio, presentó una denuncia penal contra los accionistas y directivos de Montego Trading SA, encabezados por Gerardo Bermúdez, por explotación clandestina de juegos de azar y estafa.

El objetivo de la denuncia era que la compañía en cuestión dejara de explotar irregularmente los juegos de azar y no mantuviera un monopolio en el mercado.

Pese a la demanda, Montego Trading SA continuó operando apuestas deportivas en nuevos locales de Crown City, a pesar de que había una prohibición expresa de operar. Mientras, los casinos Crown City Play en Paraguay fueron señalados en 2022 de ser sitios de apuestas ilegales, sin que hubiera consecuencia alguna.

Orden de detención contra exsecretario sigue vigente

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad durante el Gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, sigue vigente.

Al consultarle sobre si le informaron que el exfuncionario estuvo en México en abril para solicitar el amparo, cuando ya se contaba con orden de arresto en contra, la mandataria prefirió no responder, para dejar que sea el Gabinete de Seguridad quien rinda el informe, porque “ellos tienen las atribuciones para explicar dónde entró, quién falló, quién no falló”.

No obstante, mencionó que cuando hay una orden de captura se gira el informe a todas las instituciones, procuradurías, fiscalías y al personal migratorio, para que no permita que una persona salga del país.

“Cuando han salido fuera de México, es el alertamiento internacional, a partir de Interpol. Entonces, están estos alertamientos y sigue la orden de aprehensión vigente para poderlo detener”, sostuvo.

El exsecretario Hernán Bermúdez, en foto de archivo. Foto›Especial

Dijo que la suspensión que habría obtenido en un inicio para impedir su detención no hará posible que esto ocurra: “Lo cierto es que tiene orden de aprehensión. Porque ayer salió que había una suspensión; esa suspensión no tiene nada que ver con la vigencia de la orden de aprehensión, la orden de aprehensión sigue vigente y se está buscando a esta persona”.

Sobre si se conoce en qué país se encuentra el exsecretario tabasqueño, Sheinbaum Pardo, también encargó al Gabinete atender la duda.

“Que lo informen ellos, la verdad, porque, ¿quién tiene esa información?, la Fiscalía, el Gabinete de Seguridad; si es que llega a tener información, el Centro Nacional de Inteligencia; y ellos pueden dar toda la información de cuándo se ubicó, en dónde se ubicó y en dónde presuntamente está; y si es que salió del país, por qué salió del país, si ya había la orden de aprehensión en ese momento, etcétera”, declaró.

Asimismo, reiteró que no se encubrirá a nadie que resulte responsable ni vinculado a este caso, pero también se pronunció en contra de las críticas que se han desatado, en referencia a los cuestionamientos a Adán Augusto López.

Chocan oposición y la 4T por caso Tabasco

› Por Ulises Soriano

En la sesión de ayer de la Comisión Permanente, el tema de Hernán Bermúdez Requena no pasó desapercibido. Aunque el oficialismo no permitió que formara parte de la agenda política, la oposición no dejó pasar la oportunidad de cuestionar al senador de Morena, Adán Augusto López, por las actividades irregulares de su secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco.

Carolina Viggiano, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que los presuntos vínculos de corrupción de Bermúdez Requena con La Barredora comprometen la credibilidad de Morena; sin embargo, evitó emitir una opinión directa sobre el futuro político de Adán Augusto López, pues aseguró que “es un asunto de su bancada, ellos tendrán que ser congruentes con sus principios”.

Desde el Partido Acción Nacional (PAN) la vicecoordinadora de la bancada, Mayuli Latifa Martínez, reiteró que su partido ya se ha pronunciado en múltiples ocasiones, hizo énfasis en que este caso se investigue y se llegue “hasta las últimas consecuencias”, y criticó que en Morena “se hagan de la vista gorda”.

El Dato: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en un gesto inédito, rindió un minuto de aplausos al Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne, fallecido el martes pasado.

También evidenció que la discusión del tema en tribuna fuera negada por decisión de la mayoría oficialista. “Ellos traen su agenda. Como grupo parlamentario de Acción Nacional, planteamos que haya un punto sobre el tema de la seguridad pública en México y el voto, pues fue en contra, nos mayoritearon, no quieren que se hable de eso en el Senado”, dijo a medios.

En tanto, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Comisión Permanente y senador morenista, rechazó categóricamente que exista algún procedimiento legal o responsabilidad directa que justifique una sanción contra Adán Augusto López Hernández.

Aseguró que la oposición busca “echarlo a los leones, quisiera hacerlo cachitos, pero yo creo que la oposición tiene una cola larga, larga, larga, larga, que hoy, como insisten en debatir, seguramente saldrá”.

Adán Augusto López (izq.)y Gerardo Fernández (der.), ayer, en la Cámara alta. Foto›Especial

Sobre su opinión si considera que Adán Augusto debe separarse del cargo mientras se desarrollan las investigaciones, Fernández fue enfático: “¿Por qué ustedes insisten en defenestrar a Adán Augusto de gratis? No hay pacto de complicidad con nadie, pero tampoco vamos a convalidar una campaña de linchamiento”.

Durante la sesión, Fernández Noroña justificó el acuerdo de la Mesa Directiva de no tocar el tema de la seguridad porque no estaba dentro de la agenda.

No obstante el acuerdo, el Partido Acción Nacional, a través de la diputada Estefanía Gutiérrez, reprochó desde la tribuna: “En Tabasco, gobernado por Morena, no sólo se toleraron los vínculos del crimen con la policía, se institucionalizaron”. Ante ello, Fernández Noroña ordenó interrumpir su intervención, al señalar que el tema no estaba en la agenda.

Por su parte el diputado federal del guinda, Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán, cerró filas con su compañero de bancada al admitir que los mandatarios estatales pueden equivocarse en los nombramientos de sus colaboradores y se refirió a su experiencia: “Yo como gobernador cometí muchos errores en nombramientos que hice. Yo creo que nadie, ningún gobernador, ni ningún titular de Ejecutivo está exento de equivocarse al designar algún colaborador. Ése es un tema político y se tiene que enfrentar políticamente”.