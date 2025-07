Pide confiar en tramitación de CURP biométrica

Ante los cuestionamientos y desconfianza manifestada entre la población respecto a la recolección de datos biométricos para incorporarlos a la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que no se obligará a nadie a entregarlos, pero llamó a confiar en el procedimiento.

La mandataria argumentó que la entrega de los datos es por motivos de seguridad, en referencia a que este cambio fue parte de las reformas en materia de personas desaparecidas, para reforzar los sistemas de identificación, búsqueda y localización.

“Evidentemente, a nadie se le puede obligar a que lo haga. Claro que nosotros creemos que es importante, porque ayuda en muchos temas y, particularmente, en los temas relacionados con víctimas de violencia. Entonces, ayuda en ese caso y en muchos otros, y en particular en el tema de desaparecidos”, declaró.

16 de octubre, fecha en que se empezará a expedir esta CURP

En ese contexto, Sheinbaum Pardo llamó a confiar, pues, aseguró que no se le dará mal uso a la información recopilada: “Pueden tener la certeza de que está segura, que tiene todos los mecanismos de ciberseguridad necesarios; y pueden tener la certeza de que no se va a hacer mal uso de ellos, sino que sencillamente ayuda a distintos temas y, en particular, si son víctimas de algún delito, poder apoyar”.