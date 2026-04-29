Trasladan al penal de Puente Grande a César Alejandro ‘N, alias ‘El Güero Conta’

El mediodía de este miércoles fue trasladado César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, operador de Audias Flores, “El Jardinero”, segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, al penal de Puente Grande, en Jalisco.

El lunes autoridades federales detuvieron en Zapopan, a “El Güero Conta”, identificado como operador financiero y hombre de confianza de Audias “N”, alias “El Jardinero”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también detenido este 27 de abril, pero en Nayarit.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), calificó la captura, en su momento, como “un golpe importante” a la estructura financiera del CJNG.

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