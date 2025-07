PJ: viven juzgadores depresión y duelo por cambios; ven trunco plan de vida

En medio del proceso de renovación del Poder Judicial (PJ) y de los recortes presupuestales que ha tenido ese sector, que incluye menos plazas, los más de 850 jueces y magistrados que deberán dejar sus cargos el 1 de septiembre comienzan a adelantar sus renuncias, en medio del duelo y hasta casos de depresión.

Los juzgadores que saldrán ante la llegada de los electos por voto popular han comenzado a adelantar sus renuncias, mientras delinean lo que será su futuro a partir de ahora, en medio de la pérdida de su proyecto de vida y la definición de lo que vendrá para ellos.

Y es que la situación en la que se han visto inmersos los juzgadores desde lo que fue la presentación de la iniciativa de reforma judicial, su posterior aprobación y ahora su puesta en marcha, les implicará un cambio de 180 grados en su vida profesional. Todos ellos deberán dejar sus cargos en el Poder Judicial, en donde la mayoría cuenta con amplia trayectoria, además de que la enmienda establece que no podrán, durante los dos años siguientes, litigar asuntos.

Es el caso de Luis González —nombre ficticio a petición del juzgador—, quien declaró a La Razón que “es una lástima lo que pasó en el Poder Judicial, pues muchas carreras de profesionales en materia judicial han sido truncadas”.

En su caso, ganó un concurso de oposición en 2022 para ser juez en materia laboral en Michoacán; sin embargo, la ocupación de su plaza nunca se materializó.

“Empezaron los recortes presupuestales a raíz de, digamos, los ataques que llegaron desde el Ejecutivo al Poder Judicial y ello generó que se dejaran de crear tribunales. Se congelaron los presupuestos, por lo que nunca se abrió la plaza de juez que yo ya había ganado”, lamentó.

Ante ello, reconoció que los cambios generados con la reforma provocaron problemas de salud mental entre jueces y magistrados.

“Es una cuestión desgastante, muy compleja. Conozco personas que sé que tuvieron que acudir incluso a tratamiento psicológico. Tuvieron problemas personales de depresión derivados de esto, y que terminaron incluso siendo medicados”, describió.

Joel Ojeda Romo, magistrado en materia laboral, quien adelantó su renuncia desde junio, unas semanas después de la elección judicial en la que participó buscando sin éxito mantenerse en el cargo, reconoció que no tiene claro aún qué va a ser de su futuro profesional de ahora en adelante, y sólo tiene en mente el hecho de afrontar el duelo.

“Quiero dejar pasar, ir asimilando esta situación. Lo que busco es tener un poco esa parte del duelo, de la pérdida de un proyecto de vida, e ir poco a poco desarrollando lo que vamos a seguir. La verdad es que no he reparado en qué es lo que voy a hacer ahorita o más adelante”, confesó.

Ojeda Romo se desempeñó durante 11 años como persona juzgadora y, ante los cambios derivados de la reforma, decidió buscar el voto en la calle, pero los resultados no fueron los que esperaba.

“Yo tomo la decisión cuando empiezo a ver que los resultados de la elección no me favorecían a mí y tampoco a (la mayoría de) las personas que estábamos o aparecíamos en la boleta como en funciones. Entonces, cuando vi todo esto, dije: ‘pues esto creo que ya se acabó’”, señaló.

El pasado 26 de junio participó en su última sesión como magistrado de circuito. “Me voy con el sentimiento de la conclusión del encargo y el deber cumplido. Nunca tuve un procedimiento de responsabilidad fundado, no tuve quejas de los trabajadores por ningún tipo de acoso, de ninguna índole o violencia, nada. Y eso se vio reflejado en la despedida que me hicieron, que llegó gente de todos los órganos de donde yo estuve. Siempre los traté con respeto. Entonces, me voy con el sentimiento de nostalgia y satisfacción”, dijo.

Adriana Alejandra Ramos León, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito con sede en Oaxaca, quien cuenta con una trayectoria de 26 años en el Poder Judicial, dijo que esperará hasta el último momento, tal y como marca la Constitución, para dejar su encargo.

“Por ahora continúo, a menos que haya algún tema administrativo que me indicara que tenga que irme de otra manera. De lo contrario, será cuando las personas nuevas lleguen”, manifestó.

La juzgadora lamentó las condiciones de desigualdad con las que se realizó la contienda, en el aspecto de la geografía electoral que fue definida por el Instituto Nacional Electoral (INE), pues es algo que le perjudicó a la hora de hacer campaña.

Y es que ella obtuvo 31 mil votos en la elección judicial, que no fueron suficientes para conseguir el triunfo, cuando en otras regiones del país hubo quienes ganaron incluso con 12 mil sufragios.

Mientras otras entidades se dividieron en varios distritos, en Oaxaca no ocurrió, por lo que tuvo que hacer campaña en todo el estado.

“Son 570 municipios con unas vías de comunicación bastante complicadas y una distancia bastante considerable entre sí; entonces, esto hacía que, desde ahí, ya como una primera mirada, no pudiera compararse con quienes hicieron campaña, por ejemplo, en Campeche”, explicó.

En su caso, espera continuar trabajando ahora en la preparación de juzgadores, desde la Escuela Federal de Formación Judicial. “Dando clases, pues es una de las cosas que yo he hecho y seguramente lo seguiré haciendo. Nunca lo había hecho de lleno porque de por sí como juzgadora no puedes desempeñar otro trabajo remunerado. Ahora muy probablemente lo haré de lleno”, refirió.

Ramos León agregó que continuará trabajando por México y especialmente por Oaxaca: “Hay tanto trabajo por hacer en México y tantas áreas de oportunidad, que realmente aquí lo que falta es ubicarse solamente en el lugar correcto. Entonces, yo confío en que estaré en el lugar donde yo mejor pueda seguir trabajando y sirviendo desde luego a México y a Oaxaca”, finalizó.

Cabe señalar que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agendó para el próximo5 de agosto (penúltima sesión de su actual integración) discutir el primer juicio de inconformidad en materia electoral relacionado con la elección de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Entre los asuntos programados destaca votación del proyecto, aún no público, del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien resolverá si es procedente la impugnación promovida por Iván Bravo Olivas, quien se identificó como exaspirante a magistrado del Vigésimo Circuito.