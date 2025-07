Luisa Alcalde llama a morenistas a dar el ejemplo y vivir en la ‘justa medianía’

Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, hizo un llamado a los integrantes del movimiento a vivir en la “justa medianía”, ante la difusión en redes sociales y medios de comunicación de fotografías en las que se ve al secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, saliendo de una tienda de lujo en Japón y en el restaurante del lujoso hotel Okura de Tokio, así como a otros morenistas de vacaciones en destinos internacionales.

En conferencia de prensa en Querétaro, Alcalde Lujan dijo que no se trata de prohibir los viajes de funcionarios o de militantes de Morena, pero sí evitar lujos en congruencia al principio de austeridad.

“¿Eso significa que alguien de Morena no pueda viajar? No, pero evitar los lujos. Alguien puede haber tenido mucho dinero y haber sido empresario y tener dinero suficiente para comprarse ropa de alta gama, joyas y relojes caros, pero no se debe hacer por congruencia, por que es contrario a la justa medianía”, expresó.

Morena pide “actuar siempre con el ejemplo”

Alcalde Luján dijo coincidir con el llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre que todas y todos los representantes populares de Morena y dirigentes deben adoptar las dos máximas juaristas de vivir en la justa medianía y ejercer el poder con humildad, tanto en lo público como en lo privado.

“Dicho esto, coincidimos con la Presidenta Claudia Sheinbaum de que todas y todos los dirigentes de Morena y los representantes populares debemos actuar siempre con el ejemplo, y eso significa adoptar en la vida cotidiana, pública y privada las máximas juaristas que son dos, una: vivir en la justa medianía; y dos: entender que el poder es humildad.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena. ı Foto: @LuisaAlcalde

Aseguró que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, entre otros integrantes de su movimiento, pagaron sus viajes a Europa y Asia con sus propios recursos.

“Aclarar, en el caso de lo que ha salido últimamente, se ha hecho con recursos propios, que no es ni delito ni un acto de corrupción”, dijo.

Luisa Alcalde criticó que la oposición los compare con políticos del pasado , al acusar que en gobiernos anteriores los funcionarios públicos usaban el dinero de las arcas públicas para vacacionar.

🔴 #EnVivo | Conferencia de prensa del CEN de @PartidoMorenaMx desde Querétaro, como parte de nuestra segunda gira nacional. Martes 29 de julio de 2025.https://t.co/FW6nJESuBp — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) July 29, 2025

