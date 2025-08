Senadores respaldan a Claudia Sheinbaum por acuerdo que frena aranceles con EU

Los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Unión, expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la prórroga de 90 días para la entrada en vigor de un nuevo esquema de aranceles.

En la Cámara alta, a través de un pronunciamiento conjunto, 82 senadores de las tres bancadas destacaron la conducción “firme y responsable” de la mandataria federal que permitió “privilegiar el diálogo y la coordinación bilateral” y evitando así la imposición de medidas que, aseguraron, habrían afectado “severamente a la economía nacional y a millones de familias en ambos lados de la frontera”.

“Gracias a su liderazgo, se logró un nuevo acuerdo que no sólo aleja los aranceles, sino que fortalece la relación comercial entre México y Estados Unidos”, subraya el posicionamiento.

Los legisladores reconocieron el papel estratégico del gobierno de México en la defensa del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como la voluntad política para encarar los desafíos internacionales sin ceder soberanía ni comprometer los intereses del país.

Recientemente Donald Trump envía carta a Claudia Sheinbaum donde anuncia nuevos aranceles a México. ı Foto: La Razón (con material de Reuters, Truth y Cuartoscuro)

“Una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum da ejemplo de liderazgo ante el mundo entero, consolidando la cooperación y el respeto mutuo como pilares de una relación equilibrada y justa”, concluye el comunicado.

Mientras que en la Cámara baja, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reiteró que la jefa del ejecutivo “logró, para mí, el triunfo. Para muchos decir que son 90 días que no está resuelto de fondo para mí sí, logró atemperar los efectos perniciosos de una etapa difícil, ganar tiempo y seguir negociando durante sus 90 días”.

Agregó que este triunfo fue resultado de su “aplomo, inteligencia y cordura”, con lo que evitó “mayores impactos negativos con motivo de la guerra o la política arancelarias. Que el presidente Trump ha venido aplicando en el mundo entonces”.

Ante la amenaza de nuevos aranceles impulsados por el expresidente Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum logró una prórroga. Foto›Especial

Senadores destacan importancia del T-MEC y llaman a diálogo directo con Congreso de EU

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que lo ideal sería que no hubiera más aplazamientos, ya que existe el T-MEC, pues “su eje articulador es la no existencia de aranceles, el libre comercio, y por lo tanto en justicia no debe de imponerse aranceles”.

Indicó que la relación con Estados Unidos es “difícil” y más cuando existen amagos arancelarios y cuestionó: “¿Cómo modificas eso? ¿Cómo modificas eso? O sea, hagamos lo que hagamos, no hay este... pues es una decisión del gobierno de Estados Unidos”.

Subrayó la necesidad de reactivar las reuniones interparlamentarias y reiteró: “en la relación con el Congreso de Estados Unidos, creo que nosotros debemos tener una relación directa”.

Mientras que el vicecoordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, destacó que para las y los mexicanos es “una buena noticia” el aplazamiento de los aranceles.

Sin embargo, dijo que “se pospuso después de hacer unas mesas de trabajo, de negociación con los Estados Unidos de Norteamérica, para que se haga una revisión integral en materia comercial; no va a haber aranceles. Podemos estar tranquilos, el peso está más fuerte que nunca”, resaltó el senador de Puebla.

