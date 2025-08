Designación de Pablo Gómez para coordinar la electoral abre debate

Mientras Morena respaldó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y como encargado a Pablo Gómez, ya que busca colocar en el centro a la democracia y la ciudadanía, legisladores del PAN advirtieron que esa decisión tiene como objetivo apoderarse de los órganos electorales, debilitar y controlar a la oposición como en un régimen de dictadura.

El politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez Rivera, coincidió en que la reforma electoral que planteó desde un principio Andrés Manuel López Obrador con el plan A y B, tiene como objetivo eliminar a los partidos de oposición para vestir de guinda todo el Congreso de la Unión, y la designación de Gómez Álvarez al frente de la comisión implica una “ideologización” izquierdista.

El Dato: La “primera minoría” o “mejores perdedores” es un término utilizado en contextos electorales, especialmente en sistemas donde se eligen legisladores por mayoría relativa.

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que la comisión presidencial permitirá impulsar una transformación del sistema político mexicano que trascienda la reforma electoral y se traduzca en un verdadero Estado democrático de bienestar, que combata la impunidad, la arbitrariedad y el abuso del poder en todos los órdenes de gobierno.

Propuso avanzar hacia una reforma política basada en tres grandes trilogías de transformación: fortalecer la legitimidad de la representación política mediante la eliminación de la reelección, la erradicación del nepotismo electoral y la supresión del fuero, que es una afrenta al Estado de derecho en nuestro país.

Segundo, elevar los estándares de actuación del servicio público, con un nuevo sistema de auditoría y de fiscalización del gasto público. Y tercero, reducir los costos de las elecciones y consolidar los órganos electorales, así como un sistema de medios de comunicación más democrático en el que, ante todo, se asegure por completo la libertad de expresión, incluyendo las críticas al poder.

El senador del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, afirmó, a su vez, que la reforma electoral propuesta por Sheinbaum Pardo busca “tener control político total para debilitar en todo lo posible a la oposición y controlarla, así como lo hacen en las dictaduras, que los supuestos partidos de oposición que existen los controla también el régimen. Eso es lo que me preocupa”.

En entrevista con La Razón, el legislador planteó que se establezca a nivel federal la figura de primeras minorías o mejores perdedores, la cual ya existe en algunos estados, como la Ciudad de México y Nuevo León. “Éstos aún no ganando su distrito, si logran tener la mejor participación porcentual logran acceder; hay en Ciudad de México, Nuevo León, en varios estados ya se tiene esta figura, entonces no estaría mal, siempre y cuando no se pierda la pluralidad”, dijo.

Sebastián Godínez opinó que es polémica la propuesta de eliminar los plurinominales, ya que en 1977 cuando ganó José López Portillo como candidato único y con una cámara tricolor, la izquierda impulsó esa reforma de los famosos “legisladores de partido”, como lo reconoció el propio Pablo Gómez.

“Sin embargo, ahora están diciendo que quieren quitarlos porque los plurinominales no funcionan, nadie los elige, pero tienen que recordar que sus aliados, PVEM y PT, sus mayorías provienen de esa representación plurinominal y es lo que les permite tener la mayoría. Lo cierto es que, en el tablero político, Morena quiere quedarse con todas las curules”, puntualizó el especialista.

PAN exige consenso en la próxima reforma electoral

› Por Yulia Bonilla

Ante la puesta en marcha de un plan para una nueva reforma electoral desde el Gobierno federal, Acción Nacional exigió a Morena abrir el diálogo, pues advirtió que, de no buscarse el consenso con la oposición, lo combatirá.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó el rechazo a este nuevo proyecto, al considerarlo un riesgo para el sistema democrático del país y un debilitamiento a las instituciones.

“Lo decimos con claridad: no vamos a permitir que se debilite a las instituciones electorales o incluso que se manipule el padrón. Si Morena cree que una reforma electoral es necesaria, que convoque a expertos, que escuche a la ciudadanía y que construya consensos con la oposición. Si no, nos van a tener de frente”, dijo.

En este sentido, recalcó que una reforma no puede “construirse desde la imposición ni al margen del consenso”.

Jorge Romero, líder nacional del PAN, el pasado 3 de julio, desde Mexicali. Foto›Especial

El panista opinó que México no necesita una modificación electoral, por insinuar que beneficiará a un solo partido o “inclinará la balanza” en favor de “los que piensan sólo de una manera en una sociedad”. “México somos una diversidad de opiniones, se necesita una reforma que fortalezca la democracia. ¿Piensan convocar a más voces, incluida la oposición, o serán los primeros en imponer nuevas reglas a su medida?”, cuestionó.

“El voto libre de cada mexicana y cada mexicano costó años de lucha. No vamos a permitir que lo pongan en riesgo por caprichos políticos derivados de sus deseos de control absoluto. Defenderemos a los órganos electorales y, sobre todo,

defenderemos el derecho de las y los ciudadanos a elegir a sus gobernantes mediante procesos democráticos, transparentes y justos”, destacó.

Romero Herrera enfatizó que esta nueva discusión deberá garantizar equilibrio para todos, pues reiteró que no ve el proyecto necesario y lo que ahora se requiere es una democracia fuerte, donde sea la ciudadanía la que tenga la última palabra.

Con base en los objetivos hasta ahora conocidos de esta próxima reforma, el diputado albiazul Héctor Saúl Téllez advirtió que la postura determinante de la bancada será en contra de la reducción al financiamiento público de los partidos políticos, por ver en ello el riesgo a que pueda haber intromisión del crimen organizado, la Iglesia y otros dentro de las definiciones partidistas, lo cual sería “inadmisible”.

También aseguró que no se acompaña la reducción de los cargos que se obtienen en el Congreso por la vía plurinominal, por los cuales se buscará que se mantenga la conformación con 200 electos mediante representación proporcional, de los cuales se propondrá que las candidaturas no sean decisión exclusiva interna de los partidos, sino que se incluya a quienes queden en segundos lugares en el proceso de designación.

“Que se tome en cuenta lo que decíamos de los segundos lugares de mayoría relativa, es decir, los mejores perdedores en un distrito que pudieran acceder a una de representación proporcional, terminar de una vez por todas con las coaliciones fraudulentas que se utilizaron en esta ingeniería electoral perversa que tuvo Morena y sus aliados en el 2024 y por la cual crearon esta mayoría artificial”, resaltó el legilador albiazul en entrevista.

“Nosotros sí tenemos un plan de contención para esta reforma; Acción Nacional ha sido muy determinante”, dijo; además, mencionó que uno de los planes será buscar que la reforma considere planteamientos que su bancada ya ha hecho, como que la implementación de una segunda vuelta en la elección presidencial.