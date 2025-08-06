ARTF y Ferromex brindan apoyo a víctimas de accidente en Irapuato

Tras un accidente ferroviario registrado este miércoles en el municipio de Irapuato, al centro del estado de Guanajuato, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) informó que, en coordinación con Ferromex, brinda apoyo a las familias de las personas fallecidas y a quienes resultaron heridas.

A través de un comunicado, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y transportes (SICT) informó que ha iniciado una investigación para esclarecer el incidente ocurrido en las colonias Europa y Primero de Mayo, que dejó como saldo al menos seis personas muertas y dos lesionadas, según información preliminar de la Secretaría de Seguridad de Irapuato.

Debido a que en el accidente se vio involucrada una unidad ferroviaria de Ferromex, la ARTF determinará, "en su momento" las sanciones correspondientes contra la empresa.

“El Gobierno de México, a través de la ARTF, coadyuvará con las autoridades para atender este lamentable suceso, asimismo, se mantiene contacto y coordinación con la empresa responsable a fin de brindar apoyo a las personas víctimas y familiares“, informó la ARTF.

Ferromex investiga incidente junto a la ARTF

Por su parte, Ferromex informó que el incidente ocurrió luego de que una locomotora se habría separado del convoy.

Para determinar las causas de lo ocurrido con la unidad, personal especializado de la empresa se trasladó hasta el lugar para revisar la caja negra del convoy y atender a las personas afectadas.

“La empresa está en contacto con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y las autoridades estatales y municipales para realizar la investigación correspondiente que determine las causas del accidente y brindar apoyo a todos los afectados", agregó Ferromex, que expresó su “plena solidaridad” con las familias de los fallecidos y con las personas heridas.

