Diputados Gutiérrez Luna y ‘Dato Protegido’ pagaron 340 mil pesos por fiesta VIP en Fórmula 1

Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, y su esposa Diana Karina Barreras, legisladora del PT, fueron exhibidos por asistir a una exclusiva fiesta VIP del Gran Premio de México

El diputado morenista, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa la legisladora petista, Diana Karina Barreras, fueron nuevamente señalados por sus excéntricos gastos, y es que luego de ser exhibidos por los lujos que han adquirido en diversos artículos, ahora, se ha difundido una serie de imágenes en las que se puede ver a los legisladores en una fiesta VIP en la que habrían pagado 340 mil pesos en la fórmula 1, esto en octubre del año pasado.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

Periodista exhibe gasto de 340 mil pesos de Gutiérrez Luna y “Dato Protegido”

El académico y periodista jalisciense Jorge García Orozco, quien exhibió los lujos de ambos diputados, publicó ahora en su cuenta de Instagram una fotografía de Barreras y Gutiérrez en la fiesta VIP del evento de Fórmula 1 que se celebró en octubre de 2024 durante el Gran Premio de México, donde se puede ver que para tener acceso a este evento cada boleto costaba 8,500 dólares.

“Así fue la fiesta de 340 mil pesos que se pusieron el diputado sergiogutierrezluna y la diputada @dianakarinaba mejor conocida como #Datoprotegido en la fórmula 1, en Octubre del año pasado. Cada boleto costaba 8,500 dólares y tenía como músicos invitados a @alanwalkermusic y @estheranaya”, se lee en la publicación de García Orozco.

El evento privado, detalló García Orozco, tuvo un costo de 8 mil 500 dólares por persona, por lo que habrían pagado 17 mil dólares entre los dos y agregó: “Son más de 2 meses completos de sueldos de ambos como diputados, ¿De dónde sale tanto dinero?”

La diputada Barreras del PT, ahora es conocida como “Dato Protegido”, luego de que denunciara por violencia política de género a una ciudadana, que ahora tiene que disculparse públicamente durante un mes con la legisladora por una publicación en su red social X.

Con sueldos de un millón 100 mil pesos y 349 mil 271 durante 2024, la pareja de diputados Sergio Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras, ha logrado acumular bienes muebles, como relojes, joyas y cuadros que tienen un costo superior a dos millones de pesos, refiere el periodista.

Los diputados, han sido exhibidos por usuarios de redes sociales vistiendo zapatos de 12 mil pesos, anillos de un millón o relojes cuyo costo supera los 600 mil pesos, muy lejanos de la austeridad de la 4T.