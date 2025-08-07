Envío de fentanilo de México a Estados Unidos se redujo 50 %, asegura Sheinbaum

El cruce de fentanilo a los Estados Unidos procedente de México se redujo en 50 por ciento de octubre a la fecha, celebró la presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que ello tiene que ver con la coordinación y la colaboración con el gobierno de Estados Unidos.

“¿Cómo lo sabemos?, porque del otro lado de la frontera, la institución de Estados Unidos que se dedica a revisar, que es CBP, esta institución de Aduanas y Migración para las fronteras, los datos es que la incautación de fentanilo en Estados Unidos se ha reducido a la mitad. De ahí viene el dato. Eso quiere decir que está pasando menos de aquí para allá, porque ellos han aumentado las revisiones”.

Luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó en sus redes sociales que la coordinación en seguridad entre ambos países logró frenar el tráfico de fentanilo, de armas y la migración ilegal, la presidenta Sheinbaum explicó que su tarea central es reducir la violencia en México, y en ese proceso también se apoya en que no haya cruce de fentanilo hacia el norte.

“En ese proceso también ayudamos, hasta por razones humanitarias, a que no llegue fentanilo a Estados Unidos, no queremos que llegue fentanilo ni a Estados Unidos ni a México ni a ningún lado el fentanilo ilegal que pueda hacer daño a las familias”.

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum destacó que el tráfico de fentanilo de México a EE.UU ha disminuido un 50%.



Esto tras el reconocimiento del @USAmbMex Ron Johnson.



Nuestro país sigue atendiendo las adicciones con la atención a las causas y con inteligencia. pic.twitter.com/EZYkWr42TL — Juncal Solano (@juncalssolano) August 7, 2025

La presidenta agregó que todos los días se trabaja por la seguridad de México y en la disminución del índice delictivo.

En torno a la llegada de Omar Reyes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), explicó que el funcionario es especialista en inteligencia, por lo que reforzará las tareas en materia de investigación relacionada con el financiamiento o lavado de dinero de actividades ilícitas.

“El trabajo que hacemos para disminuir los índices delictivos y particularmente los homicidios y otros delitos tiene que ver con la investigación del dinero que se produce a partir de la venta de drogas, de combustible ilícito”.

En torno a que Reyes ha trabajado con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que es un equipo.

“Nosotros venimos trabajando juntos desde la ciudad. El equipo que incorporamos recientemente o que venía trabajando [...] y que decidí que permaneciera en nuestro gobierno, somos un equipo de trabajo, trabajamos todos juntos”.

Asimismo, destacó que los Consejos Estatales y Municipales para la Paz, instalados por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, están ayudando en impulsar la prevención del delito a nivel local.

“Es una estrategia integral donde también trabajamos en equipo, cada uno con sus responsabilidades, para fortalecer la prevención del delito”.

LMCT