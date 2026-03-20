Hija de ‘El Mayo’ nunca fue detenida y no tiene ninguna orden de aprehensión: Harfuch

A pesar de estar incluida en una lista de señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Mónica Zambada, hija del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, no cuenta con ninguna orden de captura en su contra y en ningún momento se encontró detenida, sino “bajo custodia”, sostuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La mujer fue detenida y luego liberada por elementos de la Secretaría de Marina, que este jueves llevaron a cabo un operativo en Sinaloa en donde se detuvo al presunto jefe de escoltas de ‘Los Mayos’ y que además derivó en el abatimiento de 11 personas.

Consultado al respecto de la liberación, Omar García Harfuch aseguró que en ningún momento se detuvo a Mónica Zambada, quien se encontraba también con una menor de edad, sino que se le mantuvo bajo custodia para resguardar la seguridad de las personas que se encontraban en el lugar.

“Ella nunca fue detenida, estuvo bajo custodia primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas incluyendo la menor de edad”, dijo Omar García Harfuch este viernes durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizada desde Cancún, en Quintana Roo.

Omar García Harfuch argumentó que el motivo para mantenerla en “custodia” era para verificar si tenía algún proceso judicial por enfrentar en México o en Estados Unidos.

Omar García Harfuch recordó que hace casi dos décadas fue incorporada a la OFAC, en donde se encuentran alrededor de 311 personas físicas y morales, y además sólo implica un procedimiento administrativo.

“Después fue designada, como se hizo públicamente, en el 2007 hace casi 20 años por OFAC, que es un procedimiento administrativo. Está designada en esa lista, donde son más o menos 311 personas designadas en esa lista, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto personas físicas. Sin embargo, es un procedimiento administrativo. Desde hace 20 años que fue casi 20 años que fue designada, no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familiares”, declaró.

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FGR