EU no va a venir a México con los militares; no va a haber invasión: CSP tras orden ejecutiva de Trump

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que Estados Unidos “no va a venir a México con los militares y no va a haber invasión”, esto luego de que trascendió que Donald Trump firmó una orden que proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares. No va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado”, insistió Claudia Sheinbaum, luego que el periódico New York Times reportó que Donald Trump firmó “en secreto” dicha orden.

En su conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que “vamos a ver cómo está la orden ejecutiva”.

Además, Claudia Sheinbaum explicó que la orden ejecutiva firmada por el Presidente de Estados Unidos para que la fuerza militar pueda combatir el tráfico de fentanilo, “no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país, al interior de Estados Unidos”.

Tras revelar que ya conocía la orden de Trump contra los cárteles, Claudia Sheinbaum aseguró que la decisión no implica riesgo de invasión militar de Estados Unidos a México.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos y colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado”, aseguró Claudia Sheinbaum este viernes en Palacio Nacional.

“Fuimos informados de que venía esta orden ejectuvia y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio. Las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas, yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sea de Estados Unidos o de otro país”, agregó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum reiteró que el planteamiento de Estados Unidos de realizar operaciones militares en territorio mexicano para combatir el tráfico de la droga ha sido rechazado cada vez que se propone.

“Lo hemos manifestado en todas las llamadas que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que eso no. No hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio”, expresó.

