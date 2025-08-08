Indep obtiene más de 40 mdp en subasta electrónica, destacan en Mañanera de Sheinbaum

La directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Mónica Fernández, presentó el resultado de la subasta electrónica, el cual fue de 40 millones 951 mil 471 pesos.

Explico que en la subasta se incluyeron 145 mil 657 bienes y se vendieron 107 mil 066.

Entre los artículos que resaltan se encuentra un auto Camaro 2016, vendido por 169 mil 900 pesos; un Austin Morris 1982, por 279 mil 101 pesos; una camioneta Silverado 2015, vendida por 307 mil pesos.

Además, una camioneta blindada vendida por 342 mil 701 pesos; así como cadenas de oro, un lote de audífonos, compactadora, una casa en Chihuahua, otra en Sinaloa y terrenos en Colima y en Baja California Sur.

“El proceso de registro para participaren el programa es revisar el listado de bienes, presentar la solicitud por escrito para formalizar la compra venta, recibir una notificación de la dependencia oficial, realizar el pago y acudir por el bien adquirido”, dijo la directora del instituto durante la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Aseguró que para entrar a la venta directa de bienes muebles va de tarifas desde un peso hasta 5 mil pesos, y se invita a la ciudadanía a consultar la página www.subastas.indep.gob.mx para conocer los detalles.

La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado informó los resultados de la última subasta electrónica que superó las expectativas, con 15 mil 218 inscripciones validadas y 867 participantes activos.

“Presidenta, les quiero decir que estamos contentos porque en relación a subastas anteriores, con un mayor número de bienes, los promedios de venta habían sido de 6 millones, de 7 millones, de 5 millones y creemos que ahorita hubo una muy buena respuesta y pues bueno, gracias a que fue aquí difundida en la rueda de prensa, también se logró la participación de muchas más personas interesadas”, dijo.

Fernández anunció la implementación de más subastas, tanto en línea como presenciales, y la disponibilidad de ventas directas a través de la página del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Enfatizó la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes, e informó que están pensando implementar las subastas a martillo en los lugares de sitio donde se tienen varios inmuebles en diferentes partes del país.