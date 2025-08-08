Karla Estrella informa que denuncia contra Dato Protegido ante la CIDH será a finales de agosto

Karla Estrella Murrieta habló con Javier Solórzano en entrevista para Al Mediodía con Solórzano de La Razón de México.

La ciudadana Karla Estrella Murrieta, quien enfrenta una sanción por violencia política de género en el marco del caso Dato Protegido, informó que se fijó la fecha para presentar la denuncia por estos hechos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), lo cual ocurrirá a finales de agosto.

En entrevista para el programa A Mediodía con Solórzano de La Razón de México, Estrella Murrieta informó que, al corte de este viernes, faltan dos días para terminar la sentencia por la cual está obligada a emitir una disculpa pública diaria vía redes sociales a la diputada Diana Barreras, por supuesta violencia política de género.

Karla Estrella, la ciudadana que deberá disculparse 30 días por tuit contra diputada del PT. ı Foto: RRSS

Sin embargo, Karla Estrella aclaró que con el término de la sentencia no finaliza el caso, pues, además, debe completar un curso de sensibilización sobre violencia política de género a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En este sentido, informó que, cuando termine de publicar las disculpas y el curso, presentará la denuncia correspondiente ante la CIDH. Aclaró que será a finales del presente mes, sin especificar un día.

#ULTIMAHORA | #DatoProtegido: A 2 días de terminar su sanción para disculparse, la ciudadana @KarlaMaEstrella reitera en #AlMediodíaConSolórzano que sigue presentar denuncia ante CIDH; será a finales de este meshttps://t.co/uCd0CumN9L pic.twitter.com/it9QcaovWK — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 8, 2025

Por otro lado, Karla Estrella Murrieta reflexionó sobre las lecciones que le ha dejado el cumplimiento de la sentencia por el caso Dato Protegido, y aseguró que, aunque para ella representa “un aprendizaje”, también es una muestra de la urgencia por legislar en favor de sanciones más justas en casos de violencia política de género.

“Lo veo como un aprendizaje para mí y para todos, sobre lo que podemos hacer unidos”, explicó Karla Estrella, pero agregó que el caso Dato Protegido refleja cómo es necesario “no dar por hecho que las leyes nos protegen”.

“Te pido una

disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de

violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en

estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-

electorales… — Karla Estrella (@KarlaMaEstrella) August 8, 2025

Damos por hecho que tenemos el apoyo de las leyes cuando vemos que una mala redacción o una mala interpretación se presta a que seamos sancionados por estas leyes que fueron creadas con la mejor intención Karla Estrella Murrieta, en entrevista con Javier Solórzano



Entonces sí creo que se debe legislar en ese punto, dejar muy claro las maneras en que serán sancionados y quiénes, y dejarnos fuera a los ciudadanos, porque hay una asimetría muy grande. Es injusto ponernos a litigar y estar pendientes de lo que decimos cuando tenemos todas las de perder. Karla Estrella Murrieta, en entrevista con Javier Solórzano



Por otro lado, la ciudadana se refirió a las acusaciones de opulencia que pesan sobre Diana Barreras y su esposo, el también legislador Sergio Gutiérrez Luna, por haber sido captados en una fiesta de lujo relacionada con el evento automovilístico F1.

A propósito, Estrella Murrieta aclaró que no es su intención “opinar mucho” para evitar un nuevo conflicto, pero, sin mencionar los nombres de los aludidos, afirmó que “creo que todos debemos vivir de acuerdo a nuestros ingresos”.

Cuando algo no está bien documentado, entra la sospecha y es válido que la gente cuestione. Si hay manera de comprobar esos ingresos, pues se tiene que hacer, sobre todo si te dedicas a la política. Karla Estrella Murrieta, en entrevista con Javier Solórzano



