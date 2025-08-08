“Vengan por mí”, desafía activista a las autoridades

Irineo Mujica, en el anuncio de una caravana de Tapachula rumbo a la CDMX, el 14 de abril de 2023.

Irineo Mujica, líder de la organización Pueblo Sin Fronteras, aseguró que no teme a las investigaciones que autoridades mexicanas hayan abierto en su contra y negó tener vínculos con redes de tráfico de personas.

En entrevista con La Razón, consideró que los señalamientos en su contra tienen un trasfondo político y que se han utilizado como “mecanismo de control” frente a la presión migratoria. “Yo no tengo miedo. Que vengan. ¿Usted cree que realmente tengan algo? Pues que lo presenten”, dijo, al ser cuestionado luego de que su nombre fue mencionado por autoridades federales como parte de una red de polleros tras la detención de su compañero, el también líder de una asociación civil Luis Rey García Villagrán.

El Dato: el activista cuestionó que se haya vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del activista Luis García y expresó preocupación por las declaraciones del gobierno.

“Ya los conozco. Si realmente yo fuera un narcotraficante… yo tengo mi trabajo, soy empresario. Gracias a Dios, tengo ya casi dos años que no voy para México y todavía me siguen saliendo milagros”, ironizó, al resaltar que vive en Estados Unidos.

“Después de tantos años, si yo estuviera traficando con migrantes, debería de tener mucho dinero. Y más si soy de esta red de tráfico, de que soy El Chapo Guzmán de la comunidad migrante. Es realmente ilógico”, agregó.

Mujica denunció que ha sido blanco de señalamientos en varios gobiernos. “No es un solo sexenio en el que he estado. Estuve en todo el sexenio de Obrador, estuve todo el sexenio de Peña Nieto y todos los anteriores. He estado trabajando con la defensa de la comunidad migrante”, dijo.

Aseguró que su inclusión en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos responde a los riesgos que ha enfrentado por su labor.

“Soy acreedor del mecanismo de protección durante muchos años, precisamente por la persecución política que tiene esta gente”, dijo.

Sobre la reciente detención de García Villagrán, Mujica insistió en que la detención “tiene tinte político. Es una manera de asustar a él y a todos. Un mensaje, claro, de que no importa si haces o no algún tipo de delito: ellos te van a acusar. Son delitos fabricados”.

Durante la conversación, el activista criticó lo que, a su juicio, es un sistema migratorio con irregularidades: “¿Hay alguien que me pueda decir ‘yo defiendo al INM’? ¿Que el INM no es corrupto? ¿Hay una sola persona que pueda decirlo, después de décadas de haberlo denunciado, comprobado y todo esto?”.

Mujica consideró que los señalamientos en su contra suelen coincidir con momentos de presión externa. “Cada vez que tienen la comunidad migrante en la cárcel y en problemas, pues vienen tras de nosotros para que les ayudemos a controlar a Donald Trump y pensar que están solucionando los problemas de México, cuando realmente ni calma la migración ni calma nada”, expresó.

Al final de la conversación, reiteró su postura frente a las investigaciones. “Yo sigo trabajando, yo sigo ayudando, yo sigo en mi plan. Como no me pagan, no me hace ningún daño. Sus señalamientos de corrupción y eso, cuando tienen un nido de ratas… pues que Dios me perdone”, concluyó.