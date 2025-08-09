México Canta baja views de la música violenta

Cartel del concurso México Canta, impulsado por la Secretaría de Cultura.

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, informó que en los últimos 7 meses y desde la creación de “México Canta”, se redujo en 14 por ciento las reproducciones de canciones sobre apología de violencia, lo que equivale a 30 millones de escuchas menos en el país.

La funcionaria dijo que dicha tendencia refleja un cambio en jóvenes de 16 a 30 años, quienes han cambiado sus preferencias musicales.

Además, Curiel presentó los avances del programa México Canta, donde adelantó que se presentarán los primeros clasificados de México y que habrá invitados especiales en las semifinales a partir del próximo 17 de agosto de 19:00 a 21:00 en medios públicos.

El Tip. El certamen contó con la participación de jóvenes originarios de México y radicados en Estados Unidos con raíces aztecas

Entre los invitados estarán la Arrolladora Banda El Limón, Intocable y Horóscopos de Durango. “Ellos están entre los invitados especiales para acompañar a los primeros clasificados de México”, dijo

Curiel recordó que el concurso tiene como objetivo promover nuevas narrativas musicales, transformar las canciones que hacen apología de la violencia, expresar nuevos géneros musicales y generar conciencia entre la juventud.

Durante la conferencia matutina se presentaron los primeros ocho semifinalistas de México en la región norte: AMON, Oskar Soul, Juan Gol, NXNNI, Estefanía Riojas, Fernando Ríos, Galia Siurob y Grupo Corazón del Norte

Curiel también mencionó que la próxima semana se anunciarán los últimos 16 semifinalistas de México, conformando así los 48 concursantes nacionales que competirán a partir del 17 de agosto, y que serán varios los artistas mexicanos que se presentarán en las semifinales del magno certamen binacional.