Monreal: Explicará sus gastos Gutiérrez Luna

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez (izq.) y el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, en reunión plenaria del 20 de enero del 2025.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que su compañero de bancada, Sergio Gutiérrez Luna, explicará sus gastos, a partir de lo que se ha exhibido en redes sociales y en medios en los últimos días.

“Siempre he dicho que hay que dar la cara, no negar ni ocultar los hechos. Estoy seguro de que Sergio explicará ampliamente su motivo, porque lo conozco y sé que es un hombre íntegro”, dijo en entrevista Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Y en alusión al escándalo mediático que ha provocado la revelación de gastos suntuosos de morenistas, Ricardo Monreal consideró que la Presidenta Claudia Sheinbaum debe sentirse decepcionada de muchos de sus compañeros de partido.

El Dato: Club 51 es uno de los clubes de negocios más selectos de México, donde personalidades, líderes y figuras públicas de alto nivel pueden realizar negocios y socializar

Por otro lado, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pudo incurrir en delitos como cohecho, ejercicio ilícito de atribuciones e incluso enriquecimiento ilícito, al haber recibido como regalo dos accesos a una exclusiva fiesta de la Fórmula 1, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que abrir una investigación al respecto, consideró el abogado José Mario de la Garza.

“El que el legislador haya recibido como regalo dos boletos para una fiesta VIP de la Fórmula 1, tal y como él lo reveló el jueves en una entrevista, viola la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LGRA), cuyo artículo 52 establece que ‘incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga (...) con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público’”, explicó.

El litigante añadió que: “En México, la LGRA es clara: un servidor público no puede aceptar regalos, cortesías o beneficios (...) recibir boletos VIP para la Fórmula 1 valuados en más de ocho mil 500 dólares por persona no es un ‘detalle sin valor’, es una dádiva de alto monto que, por su procedencia y cuantía, puede configurar una falta administrativa grave”.

El jurista consideró que, “quien regala ‘cortesías’ de ese tamaño, lo está haciendo porque quiere tener un contacto para buscar influencia y resolver problemas, a base de corrupción, por lo que la FGR tiene la obligación de abrir una carpeta de investigación, incluso sin denuncia”.

El litigante, dijo: “el no declarar bienes, ocultar patrimonio, gastar mucho más de lo que se gana y no poder justificar el origen del dinero, son delitos que establece el artículo 224 del Código Penal Federal. Se llama enriquecimiento ilícito y puede ser penado con cárcel, inhabilitación y sanción económica”.

“Nadie está diciendo que, de saque, digamos, cometieron un delito. Pues que se investigue a cambio de qué se los dieron, qué fue lo que le pidieron o qué era lo que estaba implicando que él iba a hacer”, dijo.

Jorge Mario de la Garza señaló que también podría configurarse el delito de ejercicio ilícito de atribuciones, establecido en el artículo 224 del Código Penal, y que se comete “cuando se recibe un beneficio que exceda las facultades legales y que se aproveche el cargo para obtenerlo”.

Gutiérrez Luna y Diana Karina Barreras han sido exhibidos por el periodista Jorge García Orozco, quien difundió en sus redes imágenes en las que se les ve con accesorios de lujo, cuyo valor no corresponde a sus ingresos como diputados, ni son parte de sus declaraciones patrimoniales.

“Todos debemos de vivir según nuestros ingresos”

› Por Tania Gómez

Karla Estrella, la ciudadana que este fin de semana cumplirá con los 30 días de disculpas públicas a través de redes sociales para la diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como “Dato Protegido”, consideró que todos deben vivir de acuerdo con sus ingresos, y señaló que es válido que los ciudadanos hagan cuestionamientos sobre la vida de los políticos.

Luego de que, en los últimos días, los legisladores Ana Karina Barreras y su esposo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, han sido expuestos por vestir artículos de lujo de cientos de miles de pesos, además de asistir a eventos exclusivos, Karla Estrella no quiso entrar a fondo en el debate, para evitar, dijo, nuevas sanciones.

30 días cumple Karla Estrella disculpándose por violencia política de género

“La verdad no quisiera opinar mucho de eso, pues porque para no meterme en problemas, pero creo que todos debemos de vivir de acuerdo a nuestros ingresos. Cuando algo no está bien documentado, entra la sospecha”.

A dos días de concluir con su sanción, por presuntamente haber incurrido en expresiones discriminatorias y violencia política de género en contra de la diputada, explicó en Al Mediodía con Solórzano que la lección que le deja el suceso es que “no debemos dar por hecho que las leyes nos protegen, los ciudadanos damos por hecho que tenemos el apoyo de las leyes, y no es así”.

“Se debe legislar en ese punto, dejar muy claro las maneras en que serán sancionados y quiénes, y dejarnos por fuera a los ciudadanos, porque hay una asimetría muy grande. Es injusto ponernos a litigar y estar al pendiente de lo que decimos cuando tenemos todas las de perder”, consideró.

Informó que a finales de agosto interpondrá una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues en otras ocasiones ha señalado que el tema representa una violación a la libertad de expresión, y la sanción es “asimétrica”.