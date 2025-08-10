Jaime Martínez Veloz renuncia a Morena; partido ‘abandonó su alma’, acusa

Con severas críticas a Morena, que “abandonó su alma”, y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al cual calificó el “sexenio del despojo”, Jaime Martínez Veloz abandonó las filas de este partido.

En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el excandidato a la gubernatura de Baja California advirtió que quienes dirigen a Morena se alejaron del pueblo para convertirse en un “cascarón que repite consignas como mantras, mientras la realidad se desangra en los márgenes”.

Tras asegurar que “no me fui. Fueron ustedes quienes se alejaron del pueblo”, “El Jimmy” afirmó que con López Obrador —fundador de Movimiento Regeneración Nacional— “se institucionalizó la simulación: abrazos para el pueblo, contratos para los amigos”.

Subrayó que se quebró la confianza en el partido; “la esperanza se volvió decepción. La lucha se archivó en carpetas. Y el pueblo… volvió a esperar. Como siempre".

Morena “perdió su alma”, acusa Jaime Martínez Veloz

“Yo no abandoné Morena. Morena abandonó su alma. Se fue del proyecto que nos hizo caminar con el corazón en alto. Se alejó de la ética del servicio, de la humildad como principio, de la congruencia como bandera (…) Nos prometieron una transformación. Lo que llegó fue una administración de pretextos. De frases ramplonas y justificaciones recicladas”, enfatizó.

Martínez Veloz lamentó que el pasado se haya vuelto culpable de todos los errores, y el expresidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un “personaje irreconocible. Nada que ver con aquel candidato que gritaba contra la corrupción. Hoy, todos son culpables… menos él”.

Reprochó que los morenistas, ya en el poder, hayan cambiado “las bolsas de manta, pachole, huipiles y pulseras artesanales, por Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Cartier y Rolex”.

Además, continuó, “criticaron la Casa Blanca… y sacaron la Casa Gris, las azules, las verdes, las de San Diego, los ranchos… Y los resultados ‘tan trabajadores’ que hoy los dirigentes de Morena tienen más propiedades que los ajos y los nopales”, en referencia a Luisa María Alcalde Luján.

Morena abandonó su alma Por Jaime Cleofás Martínez Veloz No me fui. Fueron ustedes quienes se alejaron del pueblo.... Publicado por Jaime Cleofas Martínez Veloz en Domingo, 10 de agosto de 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr