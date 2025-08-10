Marchan contra desabasto de medicamentos en CDMX HOY 10 de agosto: Lo más relevante AL MOMENTO

Ante el creciente desabasto de medicamentos oncológicos que han denunciado algunas ONGs, el colectivo Nariz Roja AC convocó a una serie de marchas para exigir al Gobierno federal una solución eficaz ante este problema. Este domingo, se realiza la de la Ciudad de México.

12:00 hrs. Manifestantes llegan al Zócalo

Los manifestantes llegaron al Zócalo y se instalaron frente a Palacio Nacional, a pesar de que, a lo largo de la plancha, se encuentra una estructura por la XI Feria de las Culturas Indígenas.

Desde ahí, continuaron gritando consignas como: “¡No más mentiras, queremos medicinas!“.

▶ #Vídeo | Familias y pacientes con cáncer llegan al Zócalo de la CDMX para exigir al Gobierno Federal que ya cumpla con el abasto de medicamentos oncológicos.

11:00 hrs. Avanza contingente hacia Zócalo

Unos 200 manifestantes marchan por Paseo de la Reforma con pancartas y consignas como “¡No más mentiras, queremos medicinas!”. Reclaman que el Gobierno garantice el abasto, ya que los fármacos siguen sin llegar a centros hospitalarios.

▶ #Vídeo | “¡No más mentiras, queremos medicinas!” El contingente de alrededor de 200 personas avanza bajo la exigencia de que el gobierno garantice el abasto de medicamentos oncológicos, al advertir que siguen sin llegar a los centros hospitalarios

10:45 hrs. Gritan “¡No más mentiras!” antes de iniciar marcha

Pacientes con cáncer y familiares entonan consignas frente al Ángel antes de partir rumbo al Zócalo. Piden acción para frenar la crisis de suministro de medicinas oncológicas, la cual, acusan, lleva meses afectando a hospitales en todo el país.

▶ #Vídeo | Al grito de “¡Presidenta, no más mentiras!”, pacientes y familias de personas que padecen cáncer se alistan para salir del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo

10:30 hrs. Llega Margarita Zavala a movilización en el Ángel de la Independencia

La diputada Margarita Zavala se incorpora a la protesta contra el desabasto de medicinas. Declina emitir un posicionamiento político, en atención a la solicitud de los manifestantes, quienes buscan mantener el enfoque en la exigencia ciudadana.

▶ #Vídeo | Llega Margarita Zavala (@Mzavalagc) a la movilización contra el desabasto de medicamentos, omite dar posicionamiento político porque así lo pidieron los manifestantes

10:20 hrs. Comienza concentración en el Ángel contra desabasto de fármacos

Alrededor de 30 personas se reúnen en el Ángel de la Independencia para exigir al Gobierno federal una solución al desabasto de medicamentos oncológicos. Portan ropa blanca y, algunos, como lo pidió la convocatoria, peluches.

▶ #Video | Alrededor de una treintena de personas se concentran en el Ángel de la Independencia para protestar contra el desabasto de medicamentos.

“¡Queremos medicina!”: Marchan contra desabasto de medicamentos

Este domingo, colectivos y organizaciones de la sociedad civil encabezados por Nariz Roja AC marchan en la Ciudad de México como parte de un movimiento con alcance nacional con el que exigen al Gobierno federal una solución al problema del desabasto de medicamentos oncológicos.

Después de marchas en otros estados, este domingo se trasladó el movimiento a la capital mexicana, donde los manifestantes marcharán desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, portando ropa blanca, peluches y carteles con consignas con las que exigirán respuestas ante esta problemática.

Como lo reportó La Razón de México, a lo largo del último año se ha registrado un desabasto de medicamentos como el Tamoxifeno, Oxaliplatino, Bevacizumab, entre otros utilizados en el tratamiento del cáncer. Lo anterior pese a que el Gobierno federal ha asegurado que la compra para el ciclo 2025 - 2026 está casi completa.

Las cifras de desabasto coinciden con un aumento de 1.7 por ciento en la tasa de mortalidad por cáncer en 2023.

