FGR catea residencia de Mario Ávila, excandidato panista al gobierno de Campeche

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron este lunes un cateo a la residencia del excandidato del PAN al gobierno de Campeche, Mario Ávila, quien fue señalado por el gobierno de Estados Unidos de haber ofrecido sobornos a funcionarios de Pemex para obtener y retener contratos en el área de exploración junto con el empresario Ramón Alejandro Roviroza.

Personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la FGR, llevó a cabo el operativo en un predio de la zona exclusiva “Lomas del Castillo” de la ciudad de San Francisco Campeche.

Este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó de manera formal a ambos empresarios ante una Corte de Distrito porque presuntamente sobornaron a funcionarios de Petróleos Mexicanos, entre 2019 y 2021, para manipular licitaciones y obtener millones de dólares en lucrativos contratos.

Two Mexican businessmen living in the Houston area have been federally indicted for allegedly bribing Mexican officials in order to rig the bidding process to secure millions of dollars of lucrative contracts with Petróleos Mexicanos (PEMEX), the state-owned oil company of…

Según las investigaciones, Mario Ávila -prófugo de la justicia- y Alejandro Roviroza, ambos con residencia en el país vecino del norte, ofrecieron 150 mil dólares a los servidores públicos de la empresa petrolera, además de artículos lujosos Louis Vuitton y Hermes, entre otros, con la finalidad de obtener contratos a favor de empresas asociadas a Roviroza Martínez.

La diligencia fue realizada por personal de la FGR auxiliado por elementos de la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), quienes resguardaron el perímetro del Boulevard de las Lomas.

El operativo duró cerca de dos horas, donde personal federal sacó varias bolsas negras con documentos y objetos de la vivienda residencial, actualmente habitada por el empresario, José “G”.

Pemex. ı Foto: Cuartoscuro

