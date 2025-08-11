Gobierno federal apoyará a CDMX tras inundaciones en Centro Histórico por lluvia torrencial

Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia apoyo para zonas con mayores afectaciones en la capital.

Ante la lluvia torrencial que se registró ayer en la Ciudad de México y que incluso inundó el Centro Histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno Federal brindará apoyo al gobierno capitalino para atender las zonas que enfrentan anegaciones por estos episodios climatológicos.

Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria federal dijo que el reporte recibido por el aguacero del 10 de agosto indica que, tan solo en el centro de la capital mexicana, la precipitación fue equivalente a 81 mm.

Inundaciones a un costado de la Línea 1 del Metro CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Tras mencionar que ya se han emprendido distintas obras desde décadas atrás que prevén los hundimientos, aseguró que la administración federal asistirá para apoyar en los puntos donde las inundaciones son más graves.

Lo importante aquí es que dura muy poco las inundaciones, porque de inmediato empiezan a operar. De todas maneras, vamos a apoyar a la ciudad ahí en las zonas en donde se presentan mayores inundaciones Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Inundaciones a un costado de la Línea 1 del Metro CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Ratificó que a la medianoche se reanudaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y sostuvo que el gobierno capitalino intervino de inmediato con equipo adquirido recientemente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am