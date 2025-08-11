Lluvias anegan AICM y provocan caos en la CDMX

Las intensas lluvias acompañadas de granizo, relámpagos y fuertes vientos ocurrida la tarde-noche de este domingo generaron inundaciones, encharcamientos y afectaciones en el transporte y hasta en servicios de salud en diversas zonas del Valle de México.

Una de las consecuencias más visibles fue la suspensión temporal de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que permaneció cerrado durante al menos tres horas debido a inundaciones en las salas de ambas terminales y pistas de aterrizaje. Al cierre de esta edición, no habían reanudado las actividades.

El Dato: La SGIRPC activo alerta roja para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

“El cierre se debió a las fuertes lluvias y a reportes de escasa visibilidad, por lo que, para no comprometer la seguridad operacional, la autoridad aeronáutica ordenó suspender las operaciones de aterrizaje y despegue durante tres horas, tiempo necesario para desalojar las aguas pluviales acumuladas y recuperar la capacidad operativa”, explicó el AICM.

Usuarios difundieron en redes imágenes de filtraciones y encharcamientos en la zona de maletas de la Terminal 2, así como inundaciones en los módulos de información y salas de espera.

Las precipitaciones también causaron afectaciones en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. El director general, Adrián Rubalcava, informó que a las 19:25 horas la Línea 2 suspendió el servicio en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, debido a una revisión del sistema eléctrico tras un cortocircuito.

Durante este tiempo, el servicio funcionó sólo en los tramos Cuatro Caminos–Pino Suárez y Tasqueña–Xola, restableciéndose totalmente a las 20:58 horas.

En la Línea 5, el servicio operó únicamente entre Politécnico y Consulado, sin atención en el tramo de Eduardo Molina a Pantitlán. Personal de Instalaciones Hidráulicas, trabajó para desalojar el agua acumulada y agilizar la reapertura total.

En tanto, la Línea 3 operó provisionalmente en dos tramos: de Hidalgo a Universidad y de La Raza a Indios Verdes, mientras que las estaciones Guerrero, Tlatelolco y Deportivo 18 de Marzo estuvieron sin servicio. Hasta el cierre de esta edición, no se había restablecido el servicio en los tramos afectados de las dos líneas de transporte.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), a través del Plan Tlaloque, desplegó a más de 140 elementos —ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas— para atender 41 encharcamientos, cinco caídas de árboles y anegaciones de vehículos en distintas alcaldías afectadas por las inundaciones.

Desde el Centro de Mando del Plan Tlaloque, Segiagua reportó que hasta las 21:30 horas se contabilizaron más de 19.9 millones de metros cúbicos de agua pluvial en la Ciudad de México. Las estaciones pluviométricas registraron las mayores precipitaciones en las alcaldías Cuauhtémoc, con 84.25 milímetros, y Gustavo A. Madero, con 64.75 milímetros, y que en algunos puntos de la capital se registraron hasta 45 centímetros de agua acumulada.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó atención especial en el Hospital Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde el ingreso de agua pluvial en algunas áreas, de hasta 25 centímetros, obligó al traslado de pacientes para garantizar su seguridad, y se interrumpió el servicio de recepción.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó inundaciones en vialidades como Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Marina Nacional, Fray Servando, San Antonio Abad, Periférico, Oceanía, entre otras. Policías ayudaron a conductores a sacar sus vehículos varados en un encharcamiento ocurrido en el entronque de Viaducto y Circuito Interior.

Entre las afectaciones estuvieron la caída de árboles en avenida 20 de Noviembre, entrada de agua al estacionamiento del edificio de Gobierno y encharcamientos en una zona de la plancha del Zócalo y frente al Palacio Nacional. Se inundó avenida Juárez y calles de colonias aledañas, como Doctores, Guerrero, Obrera y Tránsito.

Por segundo día consecutivo, la SGIRPC activó la alerta púrpura, la más alta en la capital, para la alcaldía Cuauhtémoc, a las 19:00 horas, por lo que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a extremar precauciones.

“Informamos que desde que iniciaron las lluvias de esta tarde, activamos el plan #Tlaloque con todos los servicios de emergencia de la capital. Se han registrado fuertes lluvias y caída de granizo, así como anegaciones de agua en distintos puntos de la ciudad, mismos que ya son atendidas. Pedimos extremar precauciones y salir únicamente si es necesario. Continuamos trabajando”, publicó en sus redes sociales.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se tiene previsto que para este lunes y martes las lluvias seguirán con una intensidad de entre 25 y 50 milímetros, por lo que se recomienda a la población informarse.