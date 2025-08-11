Profeco: Finabien se ubica como mejor remesadora

Informe de Profeco en la Mañanera del Pueblo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) destacó que Financiera del Bienestar (Finabien) ya se encuentra en el primer lugar como la remesadora con el mejor tipo de cambio que ofrece a los connacionales en el envío de remesas.

“Finabien ya es la opción número uno para cobrar el dinero que te envían a través de depósito a cuenta o transferencia. Hay 1700 sucursales en todo el país”, dijo el titular Iván Escalante durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En cuanto al monitoreo del precio de la canasta básica, subrayó que todos los supermercados monitoreados esta semana ofrecieron un costo menor al precio límite de 910 pesos, subrayó.

El alimento evaluado esta semana fue la carne molida cuyo precio promedio fue establecido en 134 pesos.

Respecto al precio de la gasolina, el promedio fue de 23.56 pesos, lo cual se mantiene por debajo del costo máximo de 24 acordado entre el Gobierno Federal y líderes del sector.

Con motivo del próximo reinicio de ciclo escolar, esta ocasión se ofreció el monitoreo de los precios para artículos como tijeras, resistol, entre otros.

Recordó que el próximo 16 de agosto se llevará a cabo la Feria de Regreso a Clases en ExpoReforma.

