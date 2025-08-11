Sheinbaum: ‘Jamás permitiríamos que ejército de EU pisara territorio mexicano’

Tras rumores de que drones estadounidenses ya sobrevuelan el territorio mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya registro de tal intervención y aseguró que nunca se permitirá que el ejército de aquel país opere dentro del país.

Este fin de semana, un conductor en Fox News aseguró que ya había drones de la CIA sobrevolando México, luego de que según The New York Times asegurara que Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que se permita el uso de fuerza militar contra los cárteles a los que ya se designó terroristas.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la soberanía nacional no será puesta en riesgo, ya que además el trato es que haya colaboración, coordinación y cooperación.

“Primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás, jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. México es un país libre, soberano, independiente, que colaboramos, nos coordinamos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinamos. Y jamás permitiríamos, jamás que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano. Nunca”, enfatizó Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional en la conferencia de medios.

Claudia Sheinbaum Pardo evocó el Himno Nacional y las estrofas en las que alude que los mexicanos defenderán al país cuando una fuerza extranjera intente intervenir.

“¿Cómo dice el himno? Si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Piensa, oh, patria, querida, que el cielo un soldado, y una soldada, en cada hijo te dio”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que hasta ahora no se tiene registro de la intervención mencionada por el conductor norteamericano.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que cuando alguna aeronave estadounidense llega a sobrevolar de este lado de la frontera lo hace con previa autorización del gobierno mexicano.

“Si llegara a haber alguna en este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia de alguna zona, dentro de los marcos de colaboración: no es ahora, sino que ha existido ntes y antes y antes, no es algo nuevo, pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular de algún caso”, sostuvo Claudia Sheinbaum Pardo.

