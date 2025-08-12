Aduanas recaudan 150 mil mdp más

En lo que va del sexenio, la recaudación por medio de las aduanas se ha incrementado alrededor de 150 mil millones de pesos, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferencia de prensa, explicó que estos ingresos corresponden al pago de los productos importados que pagan un impuesto. Con esto, negó que persista la misma dimensión de corrupción aduanal que se identificó al entrar el nuevo gobierno y a raíz de lo cual se tomaron diversas medidas, como el paso de control a la Secretaría de Marina.

“Eso ayudó muchísimo para una primera disminución de la corrupción que había allí. Cuando llegamos nosotros, pues todavía había y sigue habiendo. Lo que queremos es erradicarla por completo. ¿Cuál es la mejor manera que podemos ver que disminuye la corrupción? Cuando se recauda más. Cuando entra al erario público más recursos”, dijo.

El Dato: la presidenta dijo que se creó una plataforma para vigilar el desempeño de las aduanas, como pedimentos, valor promedio, y si se recaudó más o menos.

La mandataria contó que en otros momentos hubo proveedores que se oponían a la revisión de los contenedores porque “estaban acostumbrados” a no pagar.

Aseguró que para el caso del puerto de Manzanillo, el cual se pretende hacer el más grande de América Latina, comentó que se han adquirido nuevos equipos como los de detección por medio de rayos X, rayos gama, que permitan revisar los contenedores que se reciben.

“Se están haciendo los estudios de impacto ambiental, las manifestaciones de impacto ambiental para evitar daños ambientales, y también considerando a los pescadores para que no haya afectaciones a la pesca en la laguna; pero se va a ampliar el puerto de Manzanillo, lo cual lo va a hacer el más importante de América Latina; y, por supuesto, su conectividad con un puerto que nos interesa mucho su desarrollo, que es Salina Cruz”, dijo.