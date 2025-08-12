Así fue el momento en que 26 capos mexicanos fueron entregados a Estados Unidos | VIDEO

Filtran video del momento en que 26 criminales son entregados a EU.

Este martes 12 de agosto, el Gobierno de México trasladó bajo estrictos protocolos de seguridad a 26 personas vinculadas con el narcotráfico hacia Estados Unidos, donde enfrentan cargos por distintos delitos relacionados con organizaciones criminales.

El video del momento en el que los 26 capos fueron entregados a Estados Unidos se volvió viral, en este, se puede observar a los elementos de la Guardia Nacional al lado de ellos.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmaron que todos tenían una orden de extradición vigente y representaban un claro riesgo para la seguridad pública.

La operación se realizó conforme a la ley, con respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de los detenidos.

Según informes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte, lo que fue clave para concretar la entrega.

La acción confirma una política continuada de colaboración en seguridad entre ambos países encabezada por Claudia Sheinbaum, en un contexto de fuerte presión de la administración estadounidense.

¿Quiénes son los capos que fueron extraditados?

Servando Gómez Martínez, La Tuta

Enrique Arballo Talamantes

Kevin Gil Acosta, El 200

Hernán Domingo Ojeda López, El Mero Mero

Anton Petrov Kulkin

Daniel Pérez Rojas, El Cachetes

Roberto Omar López

José Antonio Vivanco Hernández

Ismael Enrique Fernández Vázquez

Abigael González Valencia, El Cuini

Francisco Chávez

Luis Raúl Castro Valenzuela, El Chacho

Pablo Edwin Huerta Nuno, El Flaquito

David Fernando Vásquez Bejarano, El Acelerado

José Francisco Mendoza

Roberto Salazar

Benito Barrios Maldonado

Abdul Karim Conteh

Leobardo García Corrales, Leo

Juan Carlos Félix Gastelum, El Chavo Félix

Juan Carlos Sánchez Gaytán, El Mostachón

Baldomero Fernández Beltrán, El Mero

José Carlos Guzmán Bernal

Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando

Jesús Guzmán Castro, El Chuy o Narizón

Martín Zazueta Pérez, El Piyi

