Así fue el momento en que 26 capos mexicanos fueron entregados a Estados Unidos | VIDEO

Este martes 12 de agosto, el Gobierno de México trasladó bajo estrictos protocolos de seguridad a 26 personas vinculadas con el narcotráfico hacia Estados Unidos, donde enfrentan cargos por distintos delitos relacionados con organizaciones criminales.
El video del momento en el que los 26 capos fueron entregados a Estados Unidos se volvió viral, en este, se puede observar a los elementos de la Guardia Nacional al lado de ellos.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmaron que todos tenían una orden de extradición vigente y representaban un claro riesgo para la seguridad pública.
La operación se realizó conforme a la ley, con respeto al debido proceso y los derechos fundamentales de los detenidos.
Según informes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte, lo que fue clave para concretar la entrega.
La acción confirma una política continuada de colaboración en seguridad entre ambos países encabezada por Claudia Sheinbaum, en un contexto de fuerte presión de la administración estadounidense.
¿Quiénes son los capos que fueron extraditados?
- Servando Gómez Martínez, La Tuta
- Enrique Arballo Talamantes
- Kevin Gil Acosta, El 200
- Hernán Domingo Ojeda López, El Mero Mero
- Anton Petrov Kulkin
- Daniel Pérez Rojas, El Cachetes
- Roberto Omar López
- José Antonio Vivanco Hernández
- Ismael Enrique Fernández Vázquez
- Abigael González Valencia, El Cuini
- Francisco Chávez
- Luis Raúl Castro Valenzuela, El Chacho
- Pablo Edwin Huerta Nuno, El Flaquito
- David Fernando Vásquez Bejarano, El Acelerado
- José Francisco Mendoza
- Roberto Salazar
- Benito Barrios Maldonado
- Abdul Karim Conteh
- Leobardo García Corrales, Leo
- Juan Carlos Félix Gastelum, El Chavo Félix
- Juan Carlos Sánchez Gaytán, El Mostachón
- Baldomero Fernández Beltrán, El Mero
- José Carlos Guzmán Bernal
- Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando
- Jesús Guzmán Castro, El Chuy o Narizón
- Martín Zazueta Pérez, El Piyi
