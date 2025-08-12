Monreal confirma su asistencia a plenaria con Luisa María Alcalde: ‘me une una relación de amistad’

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que a Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, lo une “una relación de amistad, no sólo de respeto, sino incluso de aprecio personal.

“La admiro porque ha sido de las mujeres jóvenes que ha crecido de manera vertiginosa, con principios y con valores. La conozco bien y está haciendo buen trabajo en el partido”, dijo.

Próxima reunión plenaria será el 30 de agosto

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseguró que ella está invitada a la reunión plenaria que sostendrá el Grupo Parlamentario de Morena, el próximo 30 de agosto, así como demás integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, como la secretaria General, Carolina Rangel Gracida y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán.

“Yo la busqué hace unos 15 días, cuando estaba formulando el orden del día 30, y le dije que si podía venir, que invitaba a la dirigencia del partido encabezada por ella”, dijo.

Monreal Ávila adelantó que la reunión plenaria se inaugurará a las nueve de la mañana, con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Posteriormente se prevén las participaciones de los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Después de Omar García Harfuch está precisamente Luis Alcalde, antes de la comida, y continuamos con Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar”.

Luego estaría el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, y se está intentado cerrar con la asistencia de la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, “aunque tiene una imposibilidad ahorita porque tuvo una operación en la rodilla. Ojalá y que para entonces ya esté recuperada para que nos acompañe”.

Dijo que “ese es el orden del día. Si no se modifica y si no nos falla ningún secretario, por alguna circunstancia de fuerza mayor, así se desahogaría si acepta el Ejecutivo acudir a nuestra plenaria o los representantes del Ejecutivo”.

Asimismo, Monreal Ávila indicó que comenzará a reunirse con su grupo parlamentario a partir de esta semana, “creo que el 19 en Puebla. Me voy a reunir en cinco circunscripciones plurinominales para revisar la agenda legislativa, las propuestas de los diputados y diputadas, las iniciativas que estamos planteando, las prioridades. Me voy a reunir con todos los diputados de la bancada en cinco lugares”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.