Monreal advierte graves consecuencias si EU actúa contra cárteles en México

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que habría “consecuencias graves” si Estados Unidos intenta aplicar en México la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para que sus Fuerzas Armadas persigan a cárteles fuera de su territorio.

El legislador morenista enfatizó que esa disposición “no puede aplicarse en México sin autorización” y recordó que cualquier acción militar extranjera en territorio nacional “sería una violación a la soberanía y está prohibida por la Constitución”.

El diputado Ricardo Monreal, en una conferencia de prensa. ı Foto: Cámara de Diputados

Monreal Ávila subrayó que la Carta Magna fue modificada recientemente para establecer que el país “no aceptará intervenciones, injerencias ni violaciones a su territorio por tierra, mar o aire”.

TE RECOMENDAMOS: En Jalisco Sheinbaum inaugura primera etapa del Hospital Regional ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga

Además, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya fijó postura en contra de la operación de agentes militares o civiles extranjeros en el país, por lo que llamó a sumarse en apoyo a la mandataria federal.

Enfatizó que, de actuar sin permiso, el gobierno estadounidense “provocaría una crisis diplomática y un reclamo legítimo del gobierno y del pueblo de México”.

En otro asunto, Ricardo Monreal se refirió al escándalo que involucra al diputado Sergio Gutiérrez Luna y a su esposa, la legisladora petista Diana Karina Barreras, después de que fueran captados en una fiesta de lujo relacionada con el evento automovilístico F1.

Sergio Gutiérrez Luna es señalado por usar marcas de lujo para vestir. ı Foto: Cuartoscuro

A propósito, consideró que la presidenta Claudia Sheinbaum “debe sentirse decepcionada de muchos de sus compañeros de partido” por no actuar conforme a los principios de austeridad del mismo.

Por lo anterior, Monreal recomendó a Gutiérrez Luna, también presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados “dar la cara y explicar los gastos mencionados”, a fin de evitar que la polémica crezca y afecte la imagen del Congreso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am