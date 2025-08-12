“No hay marcha atrás en apoyo a las mujeres”

La secretaria de Gobernación (c.), ayer, al participar en un foro en la Cámara de Diputados.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, señaló que en México hay avances en cuanto a los derechos de las mujeres; sin embargo, dijo que aún “tenemos que trascender el machismo, la misoginia, la discriminación y el clasismo, hasta que el respeto a nuestros derechos y la igualdad de género se vivan a plenitud”.

Al participar en el foro parlamentario de la Conferencia Regional sobre la Mujer, cuyo tema es “Las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género”, destacó que aunque hay logros significativos, “aún hay camino por recorrer”.

El Dato: la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, planteó trabajar en para construir una sociedad de cuidados con remuneración donde participen todos por igual.

La funcionaria federal señaló que las mujeres en México y el mundo son fuertes y siempre lo demuestran, incluso, al asumir la manutención del hogar, “al proveer de nuestro cariño a las familias, al no tener y enfrentar riesgos y al asumir el liderazgo. Por ello aquí estamos hoy ante el mundo, reivindicando nuestros derechos, reivindicando nuestras causas, reivindicando el orgullo de ser mujeres”.

TE RECOMENDAMOS: Para garantizar paridad Piden impulsar políticas con enfoque de género

En su participación dijo que los avances en México se lograron desde el sexenio pasado, “y ahora con el gran empuje de una mujer valiente, valiosa, honesta, inteligente y comprometida con el pueblo y con la defensa de la soberanía nacional, nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy en México es la propia Presidenta quien encabeza este movimiento transformador del que ya no habrá marcha atrás, nada para atrás. Aplicamos la política social que logró que más de 11 millones de personas salieran de la pobreza y de éstas, más de la mitad son mujeres”, dijo.

Rodríguez Velázquez enfatizó que “hace apenas unos meses se aprobaron reformas constitucionales para disminuir la brecha salarial por género, bajo el criterio ‘a trabajo igual, salario igual’.

“Mientras que en otras latitudes del mundo priva la guerra y hay un revés al respeto a los derechos humanos, en México construimos, paz, gobernanza con justicia, desarrolló sustentable con bienestar, humanismo y perspectiva de género.

“Claro que aún falta mucho por hacer, tiene que haber más mujeres presidentas municipales, ahora son el 26 por ciento regidoras y síndicas, hay que seguir trabajando en favor de las mujeres, indígenas, obreras, campesinas, mujeres productoras, mujeres buscadoras, mujeres adultas mayores, y claro, por nuestras niñas”, dijo.

Destacó que, ante el mundo y en México, se están reinvindicando los derechos y las causas de las mujeres.

“Las mujeres en México ocupamos un lugar primordial; se escucha nuestra voz, ya no somos invisibles. Ahora la mexicana es una sociedad de derechos, de derechos para las mujeres. Las mujeres tenemos derechos políticos, apenas desde 1953, y en 2025 conmemoramos 72 años del sufragio de las mujeres”, refirió.

Dijo que actualmente en el país, las decisiones en materia jurídica, energética, en ciencia y tecnología; medio ambiente; cultura; bienestar; combate a la corrupción; desarrollo agrario, territorial y urbano; turismo y, “claro, en gobernabilidad, son tomadas por mujeres”.

Recordó que antes las mujeres tenían una cantidad de derechos muy límitados, “no podían decidir con quién casarse o elegir de pareja. En el periodo reciente, luchamos (...) para lograr que nuestros derechos fueran reconocidos en las leyes”.

Piden impulsar políticas con enfoque de género

› Por Claudia Arellano

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, la morenista Martha Lucía Mícher, hizo un llamado a parlamentos, gobiernos, organizaciones nacionales e internacionales a impulsar leyes, presupuestos y políticas públicas con enfoque de género, que atiendan temas como el sistema de cuidados.

La legislaxora abrió los trabajos del Foro Parlamentario de América Latina y el Caribe, en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, inaugurado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en coordinación con el Senado de la República, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)y ONU-Mujeres.

Micher Camarena confió en que el encuentro se convierta en una plataforma política clave para pensar colectivamente en cómo garantizar que la paridad deje de ser una regla escrita y se convierta en una realidad vívida.

“Queremos que la política deje de ser un territorio hostil y excluyente para las mujeres y que se convierta en una herramienta de justicia social, en un instrumento real para cambiar vidas, redistribuir el poder y tejer una democracia más sustantiva y más igualitaria”, asentó.

En su oportunidad, desde la tribuna del Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, afirmó que Latinoamérica y el Caribe son líderes en la representación parlamentaria de mujeres con 36 por ciento de los espacios de representación, lo que no es simbólico, sino transformativo, porque trabajan para forjar marcos legales que defienden los derechos humanos de las mujeres.

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, afirmó que este Foro no solo ratifica el compromiso de México con el multilateralismo e integración regional, sino que lo posiciona como referente regional en la construcción de las democracias paritarias: la paridad en todo.