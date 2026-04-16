Calendario Escolar SEP: ¿Cuándo es el próximo megapuente 2026?

Los puentes son fechas en los que las y los estudiantes pueden tener varios días seguidos sin clases, no porque sean días de vacaciones, sino porque estos coinciden con el día antes o después del fin de semana.

El Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para educación preescolar, primaria y secundaria se encuentra vigente tanto para escuelas públicas como para particulares que estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

En este se cuenta con los días sin clases marcados, y estos pueden ser por suspensión de labores docentes, juntas de Consejo Técnico Escolar, vacaciones, talleres intensivos para personal docente, y registro de calificaciones.

Calendario SEP 2025-2026 ı Foto: Captura de pantalla

Calendario Escolar SEP 2025-2026

Las madres, padres o tutores de familia pueden planear con tiempo sus actividades acompañados de los estudiantes al conocer las fechas en las que se tienen programados los megapuentes, es por eso que en La Razón te compartimos cuáles son.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, en mayo las y los estudiantes cuentan con tres días sin clases por suspensión de labores docentes, y uno por junta del Consejo Técnico Escolar.

Tres de estos días sin clases corresponden a megapuentes pues están marcados en día viernes, mientras que uno se encuentra en día martes por la conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862.

Calendario Escolar SEP ı Foto: Captura de pantalla

Los megapuentes de mayo de la SEP son:

Viernes 1 de mayo: Por el Día del Trabajo Viernes 15 de mayo: Por el Día del Maestro Viernes 29 de mayo: Por la junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordinaria

Además de esto, en junio las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de otro megapuente en junio, pues el viernes 26 se realizará la última junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordinaria antes de terminar el ciclo escolar.

Calendario escolar SEP mayo ı Foto: Captura de pantalla

El ciclo escolar 2025-2026 concluye el miércoles 15 de julio, por lo que las próximas vacaciones largas están cada vez más cerca para que se pueda disfrutar de un tiempo de relajación y recreación antes de comenzar el nuevo ciclo escolar.

Algunos días con suspensión de labores docentes corresponden a días de asuento, mientras que otros están marcados en fechas conmemorativas o importantes en el país.

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