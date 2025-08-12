Pensión Bienestar: Cuándo se hace el PAGO de 6 MIL pesos en septiembre

La pensión del Bienestar es una de las más importantes en México

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales más importantes en México, pues brinda un apoyo económico bimestral a personas de 65 años o más. Con el inicio de septiembre, miles de beneficiarios se preguntan cuándo recibirán el depósito correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025.

Aunque la Secretaría de Bienestar aún no publica el calendario oficial de pagos, ya hay un estimado de cuándo podrían comenzar las transferencias, basado en la organización que se ha seguido en meses anteriores.

Fecha estimada para reanudar pagos en septiembre 2025

De acuerdo con fuentes como El Informador y Ámbito, se prevé que los pagos de la pensión se reanuden el lunes 1 de septiembre de 2025, iniciando con los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra A.

Este esquema de pagos por orden alfabético se ha utilizado de manera recurrente para evitar aglomeraciones en sucursales bancarias y cajeros, así como para facilitar la entrega en comunidades donde se realizan operativos de pago en efectivo.

Adultos mayores retiran sus pensiones en sucursales del Banco del Bienestar de forma segura y sin intermediarios. ı Foto: Gobierno MX

¿Cómo se organiza el calendario?

El calendario tentativo, sujeto a confirmación oficial, se dividiría de la siguiente manera:

Lunes 1 de septiembre: letra A

Martes 2 de septiembre: letra B

Miércoles 3 de septiembre: letra C

Y así sucesivamente, avanzando cada día con la siguiente letra del abecedario.

El pago para las últimas letras (W, X, Y y Z) podría concluir alrededor del martes 30 de septiembre, aunque la fecha exacta depende de la confirmación de la Secretaría de Bienestar.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios?

El monto para 2025 se mantiene en $6,000 pesos bimestrales por persona, de acuerdo con el último ajuste realizado a inicios de año. Este recurso se deposita directamente a la Tarjeta del Bienestar, la cual puede usarse para retirar en cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin comisión, o para compras en establecimientos.

Cómo confirmar tu fecha exacta de pago

Para evitar confusiones, la Secretaría de Bienestar suele publicar el calendario oficial de pagos en sus redes sociales y sitio web oficial días antes de que inicien los depósitos.

También es posible llamar a la Línea del Bienestar al 800 639 42 64, donde se brinda información personalizada con tu CURP y datos de registro.

Recomendaciones para el día de tu pago

Evita acudir en los primeros minutos del día : las largas filas y el tiempo de espera suelen ser mayores.

Lleva tu Tarjeta del Bienestar y una identificación oficial por si requieres asistencia en ventanilla.

En caso de cobro en efectivo, verifica que la cantidad entregada sea correcta antes de retirarte.

No compartas datos personales ni claves bancarias para evitar fraudes.

En resumen, si todo sigue el patrón de pagos anteriores, los depósitos de la Pensión del Bienestar se reanudarán el 1 de septiembre de 2025, comenzando con la letra A y avanzando por orden alfabético.

Sin embargo, es importante esperar la confirmación oficial de la Secretaría de Bienestar para conocer las fechas definitivas y evitar contratiempos.