Metro CDMX HOY martes 12 de agosto: ¿Hay estaciones cerradas por la lluvia?

El Metro de la Ciudad de México transporta a miles de usuarios cada día, quienes aprovechan sus 12 líneas para viajar de norte a sur y de oriente a poniente de la Ciudad y encuentran en el “tren naranja” una forma rápida y económica de llegar a sus actividades.

Sin embargo, el sistema de transporte no está exento de problemas, y es común que, cada mañana, sufra los estragos de la saturación de usuarios, y presente retrasos, aglomeraciones y otros incidentes. Ahora, con las intensas lluvias, estos problemas se intensifican.

Línea 8 del Metro CDMX. ı Foto: Wikimedia

Si utilizas el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México para llegar a tu trabajo, escuela u otras actividades, toma nota de las líneas que han presentado fallas este lunes 11 de agosto a causa de las condiciones climatológicas, y considera rutas alternas para llegar a tu destino.

¿Qué estaciones del Metro CDMX se encuentran cerradas HOY 12 de agosto?

A través de redes sociales, el Metro de la Ciudad de México informó que se cerró temporalmente la estación Hangares de la Línea 5 a causa de acumulación de lluvia al exterior.

La estación se encuentra cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual canceló operaciones desde la madrugada de este martes.

Sin embargo, a las 09:15 horas, el Metro CDMX informó que la estación reabría y reanudaba su servicio.

Buen día, la estación Hangares de la Línea 5 ya se encuentra abierta y ofrece servicio. https://t.co/cHrX9OMc5m — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2025

Por lo anterior, al corte de las 09:30 horas, todas las estaciones del Metro de la Ciudad de México se encuentran abiertas y funcionando .

Sin embargo, el sistema de transporte pidió estar atento a sus canales, pues las fuertes lluvias pueden afectar la circulación.

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlán HOY martes 12 de agosto?

El Metro de la Ciudad de México informó que la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, que conecta con el Centro Histórico, está abierta y ofreciendo servicio.

A causa de esto, los usuarios NO deberán buscar rutas alternas para llegar al Zócalo, como Bellas Artes, Allende o Pino Suárez, que son las rutas más populares para llegar a la zona Centro cuando se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlán.

Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y ofrece servicio. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2025

