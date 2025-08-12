Senadora suplente ofrece disculpas tras ser exhibida por tratar de evadir el alcoholímetro | VIDEO

Nathaly Viridiana Chávez García, senadora suplente de Morena, ofreció una disculpa tras intentar evadir el alcoholímetro en Oaxaca, al alegar que, por su fuero constitucional, no podían se sometida a la prueba “vengamos pedos o no”.

Al referir que fue exhibida en “una situación incómoda”, reconoció que sus acciones “no corresponden a los principios” de Morena, y ofreció una disculpa a la senadora Luisa Cortés García, de quien es suplente, por los "ataques mediáticos" en su contra.

Lo anterior, luego de que fuera ampliamente difundida en redes sociales una grabación en la que la senadora suplente aparece en aparente estado de ebriedad y recurre a su fuero para evitar ser detenida, pues, según ella, su cargo la protege de dispositivos preventivos como el alcoholímetro.

“Les guste o no les guste, vengamos como vengamos. Tenemos fuero, yo soy senadora, no soy diputada ni federal ni local. Soy suplente, pero soy senadora y a mí me votaron. (...) Entonces tenemos ciertas restricciones. Ustedes no pueden revisar el vehículo de senadores. Quieran o no, no pueden. Vengamos pedos, no vengamos pedos, no pueden hacerlo porque somos senadores”, dice la senadora suplente a la policía vial de Oaxaca.

Tras ser exhibida, Nathaly Chávez pidió que sus acciones no se utilicen como “pretexto” para golpear políticamente a la senadora Luisa Cortés García, a quien calificó como “una persona responsable y honesta”.

“La senadora ha trabajado por más de veinte años caminando en las comunidades y pueblos indígenas. Les pido que estas acciones que yo cometí no sirvan como pretexto para golpetear políticamente a una persona que ha trabajado para su pueblo, que ha cumplido con los ideales de no robar, de no mentir y de no traicionar, quien es una persona responsable y honesta”, enfatizó.

