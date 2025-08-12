Servando Gómez Martínez ‘La Tuta’, uno de los 26 capos enviados a Estados Unidos

México realizó la segunda entrega masiva de narcotraficantes a los Estados Unidos, extraditando a 26 líderes de grupos del crimen organizado.
Esta información fue confirmada por autoridades de ambos países, “El día de hoy, el Gabinete de Seguridad, en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México”, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Más tarde, el gobierno de Estados Unidos confirmó la lista de las personas extraditadas entre las que figura el nombre de Servando Gómez Martínez, alías “La Tuta”, quien estuvo al frente de Los Caballeros Templarios.
¿Quién es ‘La Tuta’, el exmaestro que se convirtió en líder de Los Caballeros Templarios?
¿Quién es Servando Gómez Martínez?
Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’ fue uno de los narcotraficantes más buscados del país, fue detenido en Michoacán el 27 de febrero de 2015, momento desde el cual se encontraba recluido.
Comenzó su vida siendo maestro en la comunidad en dónde residía pero pronto se volvió uno de los líderes criminales más conocidos en la región, en donde sembró miedo al adueñarse de zonas en donde se traficaban drogas.
Originalmente fue parte de La Familia Michoacana, grupo encabezado por Nazario Moreno González, que buscaban hacer frente a la llegada de ‘Los Zetas’ a Michoacán, sin embargo, tras la muerte de Moreno González, ‘La Tuta’ lideró a ‘Los Caballeros Templarios’.
¿Quiénes son los 26 extraditados a Estados Unidos?
La Oficina de Asuntos Públicos de Estados Unidos publicó la lista de los 26 criminales extraditados a los Estados Unidos.
- Abigael Gonzáles Valencia “El Cuini”
- Abdul Karim Conteh
- Leobardo García Corrales
- Luis Raúl Castro Valenzuela, “Chacho”
- Juan Carlos Félix Gastelum “El Chavo Félix”
- Roberto Salazar
- Pablo Edwin Huerta Nuno, “Flaquito”
- Enrique Arballo Talamantes
- Benito Barrios Maldonado
- Francisco Chávez
- Baldomero Hernández Beltrán
- Ismael Enrique Hernández Vázquez
- José Carlos Guzmán Bernal
- Anton Petrov Kulkin
- Roberto Omar López
- José Francisco Mendoza Gámez
- Hernán Domingo Ojeda López
- Daniel Pérez Rojas
- Juan Carlos Sánchez Gaytan
- David Fernando Vásquez Bejarano
- José Antonio Vivanco Hernández
- Mauro Alberto Núñez Ojeda
- Jesús Guzmán Castro
- Servando Gómez Martínez
- Kevin Gil Acosta
- Martin Zazueta Pérez
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT