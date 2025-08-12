Sheinbaum propone a Jenaro Villamil para un nuevo periodo en el SPR

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió este 12 de agosto el oficio con la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum para designar al periodista Jenaro Villamil Rodríguez, actual titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), siga en el cargo hasta 2030.

El oficio, dirigido al presidente de la Permanente, Gerardo Fernández Noroña, señala que Jenaro Villamil permanecerá al frente del SPR por “un nuevo periodo de cinco años”, al considerar que, durante su gestión “consolidó la presencia” del organismo en la televisión, radio e Internet.

Villamil fue designado presidente del SPR el 14 de febrero de 2019, también por un periodo de cinco años que concluyó el 14 de febrero de 2024. Desde entonces, hasta la fecha, se desempeña como encargado del despacho de la presidencia del Sistema.

El documento destaca que Jenaro Villamil Rodríguez, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo, al repasar su trayectoria profesional, resalta su experiencia en el periodismo, pues trabajó como reportero de la revista Proceso de 2004 a 2018.

De 1994 a 1996 se desempeñó como editor del diario El Financiero Sureste, y antes como reportero y coordinador de la Unidad de Análisis Especializado en el diario El Financiero, de 1989 a 1994.

Destaca, también, su experiencia como profesor de la maestría de Periodismo Político en la Escuela Carlos Septién García, de 2006 a 2019.

Fue socio de Consultoría Prospecta (2010-2018), coautor de la columna Por mi Madre, Bohemios junto a Carlos Monsiváis (1997-2010), fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (2006) y jurado en la Fundación Gabo (2005-2006).

Ha ocupado cargos como coordinador de Asuntos Especiales en La Jornada (2000-2004) y en el gobierno del entonces Distrito Federal (1998-2000), además de participar en negociaciones y redacciones de leyes de telecomunicaciones y radiodifusión.

cehr