Reforma electoral sin consenso político avanzaría a consolidar régimen autoritario: exconsejeros

Exconsejeros electorales advirtieron que una eventual reforma en la materia debe ser producto del consenso de la diversidad política, tal y como han sido las ocho anteriores en la historia moderna del país, pues de lo contrario se estaría consolidando “un proceso de reconvertir el régimen democrático en otro autoritario” .

Quien fue el primer consejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, recordó a través de una carta que envió, y que leyó María Marván, que las más recientes reformas electorales de 1994, 1996, 2007 y 2014, fueron convenidas buscando y logrando el consenso de la diversidad política asentada en el Congreso, lo que consideró, es un antecedente que debiera ser honrado por el actual gobierno.

“(De no ser así), no sólo estaría rompiendo con una tradición, sino que sería la consolidación de un proceso que hemos estado viviendo y observando desde 2018: la intención alcanzada de reconvertir el régimen democrático en otro autoritario” José Woldenberg, exconsejero elecotral



En el evento organizado por la plataforma Somos Mx, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró que cuando se habla de las reglas del juego, se requiere que la inmensa mayoría de los actores políticos acepten las condiciones a las que tendrán que sujetarse.

“Si las reglas del juego surgen de la disputa, de la imposición, de alguna fuerza política sobre las otras, estas reglas serán inevitablemente en el futuro fuente de problemas y disputas ”, dijo.

Ante ello, agregó que una eventual reforma electoral debe recoger las preocupaciones de las oposiciones y no sólo las de quien gobierna.

“Una eventual reforma electoral debe contener los elementos que permitieron la transición, que es la autonomía e independencia de las autoridades electorales, la creación y preservación de condiciones de certeza y garantías que permitan la emisión y el respeto del voto libre, los mecanismos que permiten una competencia equitativa entre los partidos políticos, los procedimientos que permiten la inclusión de distintas fuerzas políticas y la representación de esta pluralidad en el Congreso”.

María Marván, exconsejera presidenta del IFE, afirmó que ninguna ley como las electorales, deben ser aprobadas por consenso .

“Nos han dicho, como haciéndonos el favor, que todo el mundo va a ser oído, pero entre oír y escuchar sabemos que hay una diferencia muy grande (...) el consenso no sólo es deseable, me atrevería a decir que es indispensable” María Marván, exconsejera presidenta del IFE



El expresidente del extinto Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, secundó la idea, al expresar que para que una reforma electoral sea exitosa tiene que ser producto del consenso político, del intercambio de ideas y diagnósticos para avanzar en el mejoramiento de las instituciones.

“Manifestamos nuestra disposición de hacer propuestas en positivo para que, si es posible, avancemos en la consolidación de las instituciones democráticas, y no demos pasos atrás en una ruta que podría ser una ruta que nos lleve al autoritarismo y la autocracia , que además está sucediendo en el mundo”.

En ese sentido, llamaron a los ciudadanos a exigir que se forme ese consenso ante una eventual reforma electoral.

