Rosa Icela Rodríguez se reúne con líderes de movimientos evangélicos.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó que sostuvo una reunión con diferentes movimientos evangélicos con el fin de coordinar acciones para fortalecer la paz en México.

En el evento estuvieron presentes José Obed López, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos y representantes de la Iglesia Adventista del norte de México.

“Esta tarde tuvimos un encuentro con líderes de diferentes movimientos evangélicos para coordinar acciones que contribuyan a fortalecer la cultura de paz en nuestro país", informó en sus redes sociales.

Esta tarde tuvimos un encuentro con líderes de diferentes movimientos evangélicos para coordinar acciones que contribuyan a fortalecer la cultura de paz en nuestro país. 🇲🇽 @Claudiashein @claraluzflores @CONEMEXAR @ObedBandera @adventistasumn @varasdev pic.twitter.com/IbcY0q8PBD — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) August 14, 2025

En diferentes momentos, la secretaria de Gobernación ha indicado que para Gobierno de México es muy importante la relación y el trabajo coordinado con todos los sectores de la población, entre ellos, las organizaciones sociales y religiosas.

Además, dichas reuniones forman parte de los 100 pasos para la transformación que ha marcado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo cual el gobierno está atento a las necesidades de la iglesia.

