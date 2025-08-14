Informó Presidenta en la Mañanera

Carlos Treviño, exdirector de Pemex, fue detenido en EU, informa Claudia Sheinbaum

Exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño Medina, fue detenido en Estado Unidos, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum; “será deportado a México”

Carlos Treviño, exdirector de Pemex, en imagen de archivo.
Carlos Treviño, exdirector de Pemex, en imagen de archivo. Foto: Especial
Por:
Yulia Bonilla

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, fue detenido en Estado Unidos, informó este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“En las mesas de diálogo y de trabajo con el Gobierno de Estados Unidos se aborda el tema del tráfico de armas de ese país a México; ellos tienen que hacer su parte en el combate al tráfico de drogas en su territorio y el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

“Ayer, autoridades de Estados Unidos detuvieron a un exdirector de Pemex, el cual será deportado a México para que sea juzgado por temas de corrupción”, dijo la Presidenta en un primer momento durante la conferencia mañanera, sin mencionar el nombre del exfuncionario.

Posteriormente, y a pregunta de la prensa, reveló el nombre de Carlos Treviño.

