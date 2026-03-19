‘No hay ninguna violación a nuestra soberanía’, asegura Sheinbaum tras reunión de Harfuch con FBI

Tras la reunión sostenida entre México y el FBI este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que se mantiene el acuerdo en materia de seguridad y negó que haya alguna vulneración a la soberanía nacional.

Este 18 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el director del Buró Federal de Investigación (FBI), Kash Patel.

Al respecto, la mandataria subrayó que este encuentro no implicó ningún nuevo acuerdo, sino mantener la cooperación existente hasta ahora.

En Washington, me reuní con el director del @FBI @FBIDirectorKash Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad.

Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con… pic.twitter.com/HIJqhLlsHR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 19, 2026

“Es parte del entendimiento que hay de seguridad con Estados Unidos. No hay ni ninguna violación a nuestra soberanía ni que se abra eh alguna cooperación extraordinaria en algún tema, sino lo que hemos estado platicando que es cooperación en inteligencia”, dijo.

No obstante, mencionó que también se abordaron asuntos de seguridad con motivo del Mundial que Norteamérica recibirá este año.

“Entonces, si ellos tienen información de México, se brinda a México y México opera en México y si nosotros tenemos información de Estados Unidos, pues también ellos operan en Estados Unidos. Es recíproca la colaboración y las reuniones fueron en ese sentido. Información, de algunos temas de inteligencia y particularmente como viene el Mundial”, declaró.

Dicho encuentro tuvo lugar en Washington D. C., donde ambos funcionarios ratificaron la cooperación entre México y Estados Unidos bajo los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía y responsabilidad compartida que, afirmó Harfuch, permiten “avanzar con resultados concretos”.

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LMCT