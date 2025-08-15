En 10 meses, se reducen 61.3% los homicidios dolosos en QRoo: Sheinbaum

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que en Quintana Roo se presentó una reducción del 61.3 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en los últimos 10 meses.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que esta reducción representa buenas noticias para el estado, lo que se suma a otras acciones positivas que se realizan en Quintana Roo, como la construcción del Puente Vehicular Nichupté, que tiene un avance del 85 por ciento y que se concluirá en diciembre de este año; la construcción de Vivienda para el Bienestar, así como la llegada de inversiones.

“Son muy buenas noticias para Quintana Roo. Destaco la reducción de homicidio doloso, de octubre de 2024 a julio de 2025, de más del 60 por ciento. Y en Quintana Roo siguen llegando inversiones de distinto tipo y las inversiones del Gobierno de México. En este momento, terminando el puente de Nichupté, tenemos otros proyectos con la gobernadora y el desarrollo con bienestar, que tiene que ver con la vivienda digna para todas y todos los que viven en Quintana Roo”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la Base Aeronaval de Chetumal.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, detalló que la reducción del 61.3 por ciento en los homicidios dolosos se debe a que en septiembre de 2024 se registraron dos víctimas de este delito, mientras que en julio se disminuyó a 0.67. Además, puntualizó que en Quintana Roo, julio de 2025 es el más bajo desde el 2017 respecto al mismo mes. Además, informó que, en el municipio de Benito Juárez, hay una reducción del 70.6 por ciento en homicidios dolosos respecto a julio 2024, mientras que en el caso de los delitos de alto impacto en todo el estado hay una disminución de 29.2 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que, del 1 de octubre de 2024 al 11 de agosto de 2025, en Quintana Roo se aseguraron mil 352 kilos de droga, cerca de 300 armas de fuego y 6 mil 228 cartuchos, además de que fueron detenidas 3 mil 258 personas por delitos de alto impacto, además la Fiscalía General del Estado (FGE) ha vinculado a más del 90 por ciento y se han ejecutado mil sentencias condenatorias. Mientras que tan solo en el mes de julio fueron detenidas 94 personas por delitos de alto impacto y asegurados 432 kilos de droga. Además, con la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han detenido a 214 extorsionadores en este estado.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el Puente Vehicular Nichupté tiene un avance del 85 por ciento, estará concluido en diciembre de este año y beneficiará a 1.3 millones de habitantes con un ahorro de tiempo de 45 minutos de recorrido, detalló que la obra consta de 11.2 kilómetros (km), 15 metros de viaducto, tres carriles, una ciclovía y ha generado 51 empleos, esto a través de una inversión de 8 mil 600 millones de pesos (mdp) de los cuales 2 mil mdp se implementan en este 2025.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, puntualizó que en Quintana Roo ya comenzó la construcción de 8 mil 128 viviendas en 6 conjuntos habitacionales ubicados en Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa del Carmen, cuya entrega comenzará este mismo año, adicional a ello, destacó que antes de finalizar este 2025 se firmarán contratos para iniciar obras en 30 mil viviendas y en 2026 para 40 mil adicionales.

Sobre el programa de Congelamiento de Créditos Infonavit, informó que en este estado se tienen 166 mil derechohabientes con créditos que son impagables, de los cuales 26 mil ya tienen una reestructuración, además de que se han brindado quitas de saldos, disminución de mensualidades, cancelación de hipotecas y créditos de Mejoravit a través de los cuales ya se ha otorgado más de 65 mdp directamente a derechohabientes en la entidad.

