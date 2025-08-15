En caso Treviño, guion de Lozoya y captura de ICE

Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, fue retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, Estados Unidos, por una situación estrictamente migratoria, y no por los dichos de Emilio Lozoya Austin en su contra y que no han sido comprobados, en los que lo involucra, sin pruebas, en el caso Odebrecht, declaró el abogado Óscar Zamudio.

En entrevista con La Razón, el defensor de Treviño explicó que su cliente fue retenido el martes en Texas por el ICE, debido a un tema estrictamente migratorio que, dijo, nada tiene que ver con la orden de aprehensión en su contra que existe en México, con base en “inventos” de Lozoya Austin.

El Dato: Treviño Medina asumió la dirección de Pemex en noviembre de 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cargo que desempeñó hasta noviembre de 2018.

Treviño fue señalado por el también exdirector de Pemex Emilio Lozoya —su antecesor en el cargo— de haber recibido cuatro millones 390 mil pesos de soborno para operar la planta Etileno XXI, la cual era abastecida de etanol por la empresa productiva del Estado, como parte del caso Odebrecht.

“Eso es concretamente lo que Lozoya inventó sobre él (...) es una invención que no tiene ni siquiera contexto por parte de Lozoya, que la hizo sujeto a presión. Él ya lo aceptó públicamente; (la declaración) la hizo sin estar asistido de un defensor”, expuso.

Emilio Lozoya realizó diversas acusaciones contra exfuncionarios sin haber presentado pruebas, con el fin de acceder a beneficios por parte de las autoridades federales, dijo.

“Él, para obtener estos beneficios indebidos que obtuvo durante mucho tiempo por parte de la Fiscalía, se dedicó a mentir y logró obtenerlos y gozar de estos beneficios”, aseguró.

4 millones 390 mil pesos recibió Treviño como sobornos, según Lozoya

La defensa de Treviño Medina explicó que su cliente se encuentra de manera legal en Estados Unidos, donde tiene un empleo y también una solicitud de asilo que lo vuelve inextraditable.

“A él lo detuvo el ICE, y hay un procedimiento relacionado con esta materia migratoria que va a ser revisado por un juez en su momento y no tiene nada que ver con esta orden de aprehensión”, dijo.

Zamudio agregó que Treviño ya no tiene ficha roja por parte de la Interpol. “Estados Unidos consideró que se estaba violando el debido proceso, su derecho a ser reconocido inocente, que se había perseguido indebidamente, y por eso decidieron bajar la ficha roja”, mencionó la defensa.

En ese sentido, agregó que es falso que vaya a ser deportado a México. “Si lo quieren de regreso, que pidan su extradición. Estoy seguro de que será negada, porque la denuncia de hechos falsos de Emilio Lozoya no resistiría la mínima revisión de un juez americano”, abundó.

El abogado Óscar Zamudio consideró preocupante que existan relaciones transaccionales de personas entre países fuera del marco del tratado de extradición, haciendo a un lado los derechos fundamentales, el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Una cosa es que manden miembros de la delincuencia organizada que representan un peligro para la seguridad nacional, y otra que México pida a ciudadanos a quienes se les presume inocentes. Nosotros, como defensa, condenamos las relaciones transaccionales de seres humanos como moneda de cambio, en una relación bilateral”, apuntó.

La Razón buscó a Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, para conocer su versión; sin embargo, rechazó dar declaraciones sobre el caso.

Espera el Gobierno su deportación

› Por Yulia Bonilla

El exdirector de Pemex vinculado al caso Odebrecht, Carlos Treviño Medina, fue detenido en Estados Unidos y ahora México espera su deportación para ser juzgado aquí por delitos como asociación delictuosa, dio a conocer ayer la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia matutina, recordó que ya había una orden de extradición en su contra desde hace alrededor de cinco años.

“Es una solicitud de extradición que había desde el periodo… desde hace como cinco años, más o menos. Finalmente, se encuentra y va a ser deportado en los próximos días, y tiene que llevar su juicio en México”, dijo.

Encomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar los delitos por los que se le señala, la cual horas más tarde especificó que Treviño cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por delitos de asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita.

El Tip: En febrero de este año, la FGR dio a conocer que el proceso contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht sigue vigente.

“Dicho individuo fue detenido el 12 de agosto pasado, en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación (ERO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país. Y se encuentra en proceso de deportación bajo custodia de ICE-ERO”, apuntó la FGR, en una breve tarjeta informativa.

Treviño Medina fue nombrado durante la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en noviembre del 2017.

Su nombre figuró entre las acusaciones hechas por el también exdirector de la petrolera Emilio Lozoya, quien lo señaló por haber recibido aproximadamente cuatro millones de pesos como soborno para hacer más fácil la aprobación de la reforma energética de aquel entonces y asunto en el cual habrían estado vinculados otros varios funcionarios.

Dicho señalamiento emanó de la indagatoria por el caso Odebrecht, que se refiere a la participación de una empresa brasileña bajo dicho nombre que habría dispersado sobornos en múltiples países en Latinoamérica, entre estos Colombia, Ecuador, Argentina y México, para verse beneficiada por contrataciones públicas, es decir, por los gobiernos de dichas naciones.

Fue en septiembre del 2021 cuando se emitió una orden de aprehensión contra Treviño, luego de que no compareciera ante la justicia por los dichos en su contra; pero en mayo del 2023, obtuvo una suspensión provisional para frenar la ejecución de dicha orden de captura.

Para octubre de dicho año, un juez dejó sin efecto esa suspensión debido a que no acató las medidas cautelares que se le aplicaron, como fue su comparecencia cada mes, así como la notificación en caso de cambiar de domicilio.

En julio del 2024, Emilio Lozoya llegó a desdecirse de sus acusaciones, lo cual fue considerado un elemento con el que el equipo jurídico de Treviño buscaría revocar la orden de captura en contra de su cliente. Y es que, además, se apuntaba que ya no había motivo para su “persecución”, cuando la Interpol, ante la que se solicitó una ficha roja, la dio de baja por considerar que no se siguió el debido proceso, entre otros argumentos.