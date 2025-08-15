Incautan más de 12 toneladas de metanfetamina y destruyen narcolaboratorio en Nayarit.

La Secretaría de Marina (Semar) asestó un duro golpe a la delincuencia organizada en el estado de Nayarit, al desmantelar un narcolaboratorio y decomisar 12.8 toneladas de metanfetamina, cuyo valor asciende a más de tres mil 481 millones de pesos.

Durante un operativo coordinado por personal naval y el gabinete de seguridad federal, se ubicó el centro de producción de drogas sintéticas en el municipio de San Blas, informó la Semar, en un comunicado.

Precisó que en el lugar fueron localizados 12 mil 800 kilos de metanfetamina, con lo cual se evitó la distribución de 320 millones de dosis que no llegarán a las calles ni pondrán en riesgo la salud de la población.

Durante recorridos terrestres en el poblado de Boca del Asadero, los infantes de la Armada localizaron el centro de producción ilícita, donde también se aseguraron 54 mil 500 litros de sustancias químicas, 13 mil 830 kilos de precursores sólidos, 18 reactores, 20 condensadores, cinco mezcladoras, 22 centrifugadoras de 30 kilos y diverso material utilizado para la elaboración de droga sintética.

El material asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso y realizará las indagatorias subsecuentes.

La Marina y las instituciones que conforman el gabinete de seguridad ratificaron su compromiso de frenar la producción y el tráfico de drogas sintéticas, a fin de evitar que lleguen a la sociedad, principalmente al sector juvenil.

JVR