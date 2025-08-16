Corredor Biocultural Gran Selva Maya desarrollará a pueblos originarios: Presidenta Claudia Sheinbaum

Sheinbaum afirmó que el proyecto conservará la selva maya y beneficiará a los pueblos originarios.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, además de conservar la naturaleza, el Corredor Biocultural Gran Selva Maya desarrollará a los pueblos originarios de la región en México, Guatemala y Belice.

Al visitar la Zona Arqueológica de Calakmul, la Presidenta de México recordó que este viernes se llevó a cabo la declaración de la Selva Maya, la segunda reserva natural más importante del continente, después de la Amazonia, junto con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, John Briceño.

El Corredor Biocultural Gran Selva Maya abarca más de 5.7 millones de hectáreas en México, Guatemala y Belice. ı Foto: Presidencia

“Declaramos el día de ayer el Corredor Biocultural Gran Selva Maya, son alrededor de 5.7 millones de hectáreas en los tres países, decididos a conservar la naturaleza y a desarrollar a los pueblos originarios. Es un gran proyecto para las actuales y futuras generaciones”, enfatizó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que la Selva Maya es un pulmón para el planeta, un espacio de vida para miles de especies y un legado cultural invaluable que se debe preservar con visión de futuro.

“Es un mar verde, una selva maravillosa, donde los antiguos mayas se desarrollaron y donde viven los mayas de hoy”.

