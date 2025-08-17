‘Gran noticia’ que millones de mexicanos hayan salido de pobres: PAN

Pese a calificar como “una gran noticia” que millones de familias vivan en mejores condiciones, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero lamentó que haya aumentado de 2.3 a 2.5 el número de carencias promedio, en el sexenio pasado, y se pronunció por el regreso del Coneval para evaluar las políticas públicas del país.

“Nos da gusto y alegra que las familias mexicanas vivan en mejores condiciones, y desde el PAN manifestamos nuestra disposición por mejorar las deudas que aún se tienen al respecto en México, que siguen siendo todavía muchas”, señaló en un comunicado.

Agregó que la reducción de la pobreza en México debe ser objetivo común de todos quienes desempeñan un cargo público o político, e hizo un llamado a analizar con detalle las cifras de medición de pobreza publicadas hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Recordó que, en el informe del miércoles, se hace constar que, en cuanto al acceso a la salud en nuestro país, prácticamente se duplicó el número de personas que no tienen a dónde acudir en caso de padecer una enfermedad.

En ese sentido, dijo que el PAN lamenta que el discurso oficialista continúe en una retórica de celebrar un mayor bienestar de los hogares mexicanos, cuando los datos y cifras del propio gobierno no lo demuestran así, se reconocen los avances, pero es necesario entender que las familias mexicanas merecen mejoras en todos los aspectos.

Romero Herrera también desmintió el falso argumento de que el PAN esté en contra de los apoyos sociales, lo cual, se puede comprobar con los programas sociales implementados en sexenios panistas y con las votaciones en el Poder Legislativo, y mencionó que el blanquiazul siempre apoyará las medidas que permitan a las y los mexicanos mejorar su calidad de vida.

“Así lo hicimos durante los sexenios 2000 a 2012, donde creamos el programa 70 y más, el Seguro Popular, Piso Firme, entre otros; y lo reiteramos en 2020 cuando nuestro grupo parlamentario en el Senado votó a favor de elevar los programas sociales a rango constitucional y más recientemente en octubre de 2024 al volver a hacerlo en ambas cámaras”, recordó.

Por ello, sostuvo, “quien diga que el PAN está en contra de los programas sociales simple y sencillamente está mintiendo; no obstante, a lo que sí nos oponemos es a su uso como instrumento electoral”.

Hizo un llamado al gobierno federal a escuchar las propuestas que desde la oposición se plantean para contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, así como traer de vuelta al Coneval, organismo autónomo que se encargaba de evaluar el funcionamiento de las políticas públicas implementadas en México.

En 2024, a nivel nacional, el porcentaje de la población en pobreza multidimensional fue 29.6%, es decir, 3 de cada 10 personas en México se encontraban en esta situación.



