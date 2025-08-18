EU pide a juez más tiempo para resolver medidas de confinamiento de Rafael Caro Quintero

El gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes una prórroga al juez federal Frederic Block para responder a la petición del equipo legal de Rafael Caro Quintero, que busca que se revisen las medidas de confinamiento a las que ha sido sometido el “narco de narcos” desde su extradición.

El fiscal Joseph Nocella, en representación del Departamento de Justicia, solicitó extender el plazo hasta el 15 de septiembre, al argumentar que la respuesta requiere coordinación con el Buró de Prisiones, la Oficina de Operaciones de Cumplimiento y el Centro de Detención Metropolitano (MDC), en Nueva York, donde se encuentra recluido Caro Quintero.

Según el documento, compartido por el periodista Arturo Ángel, la petición fue concedida por el juez Frederic Block, quien programó una audiencia para el 18 de septiembre.

La defensa de Rafael Caro Quintero, encabezada por el abogado Mark DeMarco, sostiene que su cliente, de 71 años, permanece “completamente aislado” e incomunicado.

El pasado 8 de agosto, a través de una carta, señalaron que las medidas de confinamiento “violan los derechos” del fundador del Cártel de Guadalajara, pues se encuentra encerrado en una celda diminuta sin ventanas, bajo una luz encendida de manera permanente y con un aire acondicionado deficiente; además, a menudo carece de abrigo suficiente y no se le permite hacer ejercicio.

Los abogados aseguran que el “narco de narcos” solo ha tenido “una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas” con su familia en México desde el pasado 27 de febrero, cuando fue entregado, junto con otros 28 líderes criminales, a Estados Unidos.

La petición del equipo legal busca que se relajen las medidas de confinamiento, ya sea mediante su traslado a otra unidad dentro del MDC o a un espacio con restricciones menos severas.

Caro Quintero es acusado por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, en Guadalajara, Jalisco, ocurrido entre el 7 y 9 de febrero de 1985.

El pasado 5 de agosto, el Departamento de Justicia notificó al juez Brian Cogan que no solicitará la pena de muerte para Rafael Caro Quintero.

